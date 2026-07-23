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    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas debido a una condición de inestabilidad atmosférica.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo Tendencias / La Tercera

    Además de vientos y precipitaciones, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un Aviso Meteorológico por probables tormentas eléctricas que afectarán a cuatro regiones del sur del país durante las próximas horas.

    De acuerdo con el aviso, el fenómeno estará asociado a una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica y se desarrollará desde la mañana del jueves 23 de julio hasta la mañana del viernes 24 de julio.

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo Tendencias / La Tercera

    ¿Qué regiones tendrán tormentas?

    Las regiones consideradas en el aviso son:

    • La Araucanía
    • Los Ríos
    • Los Lagos
    • Aysén

    Según el detalle entregado por la DMC, en La Araucanía las probables tormentas eléctricas se pronostican para el jueves en el litoral y la cordillera de la Costa.

    En Los Ríos, el fenómeno también se espera durante el jueves, específicamente en el litoral.

    En tanto, la Región de Los Lagos concentraría la mayor duración del evento, ya que las probables tormentas eléctricas se extenderían entre el jueves y el viernes en el litoral, la cordillera de la Costa, Chiloé y el litoral interior.

    Por su parte, en la Región de Aysén, el aviso considera al sector insular norte, donde las tormentas eléctricas también podrían registrarse tanto el jueves como el viernes.

    La DMC indicó que el aviso se mantiene vigente desde la mañana de este jueves hasta la mañana del viernes, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas en las zonas afectadas.

    Aviso meteorológico

    Cabe señalar que el aviso meteorológico es el nivel más bajo de la escala de alertamiento de la Dirección Meteorológica de Chile.

    Se emite cuando se esperan fenómenos meteorológicos con un grado de “severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

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    Más sobre:Tormentas eléctricasTiempoClimaAviso meteorológicoChileEl tiempoEl climaDMCTendenciasLa Tercera

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