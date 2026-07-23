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    Culto

    Tostadas, huevos, sushi y disculpas a Argentina: la agitada semana de Rosalía en Chile previo a sus conciertos

    Un desayuno de huevo continental, tostadas y jugo de naranja pidió la barcelonesa el miércoles cuando llegó hasta el café Mirlo, en Providencia. También estuvo en el restorán Naoki y compartió con algunos fans afuera de un hotel en Lastarria. La estrella se alista para sus próximos shows que arrancan este viernes 24 en el Movistar Arena.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Rosalía en el café Mirlo. Foto: @mirlo_sc

    La mañana del miércoles 22 de julio, era como cualquier otra en el café Mirlo. Nada fuera de la habitual dinámica de preparar café, recibir a los clientes y reponer los productos. Eso, hasta que un barista se acercó a Matías López, cofundador del lugar. “Oye, te tengo que decir algo...está Rosalía en el local", le comentó.

    “Quedé muy sorprendido, yo pensé que me estaba bromeando. Miré por la ventana y dije: '¡Oh, sí, es ella!’", recuerda López, al teléfono con Culto. La estrella había llegado junto a parte de su crew como una más al local ubicado en Eliodoro Yáñez 961.

    Desde que arribó al país en la madrugada del pasado lunes, de cara a sus cuatro conciertos agendados en el Movistar Arena, la barcelonesa ha tenido algunas actividades acotadas. Todas coordinadas exclusivamente por su management.

    Rosalía en el resotrán Naoki. Foto @naokichile

    El lunes visitó el restorán Naoki, en Vitacura, especializado en comida japonesa. “Rosalía nos sorprendió con su visita, y nos conquistó con su calidez. Nosotros la sorprendimos con el Nasu Dengaku y el Usuzukuri de ostiones con trufa negra fresca, que fueron sus favoritos”, publicó el local en sus redes sociales.

    Así continuó el miércoles por la mañana, cuando llegó junto a su equipo al café Mirlo. Se ubicó en una mesa al fondo, muy tranquilamente. Una vez que notó que era ella, Matías López se acercó a atenderla. “Nosotros tenemos un protocolo, entonces me acerqué muy tranquilamente, muy respetuosamente, para decirle que era un honor que estuviera acá y le dimos su espacio. Dejamos que comiera, todo de manera muy respetuosa; de hecho, hasta los mismos clientes la dejaron tranquila”.

    La artista se sirvió un desayuno. “Pidió un huevo continental, una tostada palta huevo y jugo de naranja, algo muy tranqui -dice López-. También pidieron unos postres, pidieron medialunas. Después, yo le regalé unos panes de chocolate porque sabíamos que le gustaban. Estaba muy contenta con eso. Terminó de consumir en la mesa y después se puso en la vitrina a elegir productos, ahí le empezamos a recomendar cosas. Se llevó harta bollería, muchos pasteles que preparamos. Estaba muy contenta”.

    Por supuesto, se imponía la foto de rigor, que la cafetería compartió en sus redes sociales. “Fue de manera muy orgánica”, comenta Matías López. “Personalmente, yo digo que ella es una artista muy total hoy en día, entonces es un honor que haya elegido nuestra cafetería”.

    Rosalía

    El miércoles por la noche, se pudo ver un grupo de fans apostados en las afueras del hotel The Singular, en el corazón del Barrio Lastarria, esperando por Rosalía. Algunos afortunados lograron sacarse una foto junto a la artista, quien compartió por unos breves momentos con algunos fans cuando salió del lugar.

    Mientras la barcelonesa disfrutaba de las bondades de la comida local, en las redes sociales debió hacerse cargo de una reacción adversa. Un café amargo. Hace unos días reposteó una historia en Instagram de la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa, en la que celebraba el triunfo de España en la final de la Copa del Mundo, desde un balcón en Nueva York. De fondo sonaba La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el álbum que Rosalía publicó en 2025. La publicación incluía un breve texto: “How life sounds now that the perlas have been defeated (Así suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas)”

    La publicación generó revuelo en Argentina, debido a que se interpretó como una burla contra su selección, derrotada en la final por la “furia roja”. Incluso algunos fans han llamado a devolver las entradas para los próximos shows de la artista en Buenos Aires. Por ello, la cantante decidió asumir la situación en la misma red social para disculparse. “Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, aseguró. Y luego insistió. “Solo tengo amor x Argentina”.

    Como sea, Rosalía se alista para su serie de conciertos en la capital. Un espectáculo ambicioso, concentrado en el repertorio de Lux, que se articula en cuatro actos, con presencia de una orquesta en vivo y varios momentos en que abundan las referencias culturales y piezas artísticas.

    El equipo de la artista trajo al país su propia estructura de escenario, que comenzará a montarse este jueves 23. En tanto, en el staff del Movistar Arena está en los planes tomarle la habitual foto que luego se monta en el muro dedicado a las estrellas que han pasado por el lugar.

    Siguiendo la imaginería religiosa del disco, los shows incluyen un segmento en que se invita a un famoso al escenario para que suelte una confesión reveladora, a la manera de un pecador ante el cura párroco. Un momento por el que han pasado personajes como Karol G, Chappel Roan, Maggie Rogers, Bad Gyal, Cara Delevingne, y otros famosos locales, a quienes las ha hecho contar historias de desventuras románticas o sexuales. Según pudo saber Culto, se espera que ese segmento también se pueda hacer en Chile, aunque de momento aún no están confirmados los posibles invitados.

    Todavía quedan entradas disponibles para los conciertos de Rosalía, entre el 24, 25, 27 y 29 de julio, en el sistema Puntoticket.

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