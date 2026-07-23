¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia? Foto referencial de archivo gob.cl

Ante una situación extrema que afecta al país se coordina la aplicación de la llamada Ficha Básica de Emergencia, conocida también como Ficha FIBE.

En esa línea, recientemente se informó del despliegue de más de mil funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la aplicación en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Se trata de parte de las zonas del país que han resultado más afectadas por las intensas lluvias y vientos, a raíz del paso de la serie de sistemas frontales de los últimos días.

Qué es la Ficha FIBE

Según detalla ChileAtiende, la Ficha FIBE es un instrumento de caracterización socioeconómica que se aplica en terreno en zonas que han sufrido una emergencia, desastre o catástrofe, como pueden ser incendios forestales, inundaciones, aluviones o terremotos.

En ese contexto, se aplica la FIBE para realizar un catastro de los daños en la vivienda y para identificar las necesidades del grupo afectado.

La aplicación de la ficha solo se realiza por parte de funcionarios capacitados de municipios o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Cabe aclarar que completar la ficha no garantiza el acceso a beneficios, sin embargo, los grupos que cumplen con los requisitos pueden ser identificados para la entrega de programas como el llamado Bono de Recuperación, que se facilita a familias que sufrieron daños en sus viviendas.