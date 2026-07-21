SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno despliega más de mil funcionarios para acelerar aplicación de fichas FIBE en Atacama y Coquimbo

    El Ejecutivo informó que cerca de 1.100 personas ya están acreditadas para levantar la Ficha Básica de Emergencia en ambas regiones, proceso que permitirá canalizar las ayudas para las familias afectadas por el sistema frontal.

    Por 
    Luis Cerda
    En la tarde noche de ayer domingo se produjo en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvión producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

    El gobierno anunció este lunes el despliegue de más de un millar de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para acelerar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las regiones de Atacama y Coquimbo, herramienta para identificar a las familias afectadas y gestionar la entrega de ayudas tras el sistema frontal que afectó a la zona norte del país.

    La información fue entregada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, tras una nueva sesión de la mesa técnica nacional para monitorear la emergencia.

    El secretario de Estado explicó que en Atacama ya hay alrededor de 500 personas acreditadas para levantar las fichas, mientras que en Coquimbo la cifra alcanza aproximadamente 600 funcionarios.

    “Mientras más rápido se levanten estas fichas, que es un requisito fundamental para poder gestionar los apoyos del gobierno, mejor para la familia”, sostuvo.

    En esa línea, enfatizó la importancia de la coordinación con los gobiernos locales para agilizar el proceso.

    “Aquí es importante el apoyo de los municipios para trabajar integradamente con el personal del Ministerio de Desarrollo Social”, señaló.

    Más sobre:Sistema frontalFicha FIBEClaudio AlvaradoGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    Kast responde a alcaldes por críticas al manejo de la emergencia: “Esto no es una diferencia de colores políticos”

    Diputados de RN comprometen “apoyo decidido” a megarreforma tras reunión con asesores del Ministerio de Hacienda

    Bancada UDI pide al gobierno postergar el pago de contribuciones de bienes raíces y predios agrícolas de zonas afectadas por sistema frontal

    PDG define rechazar artículos de la megarreforma y busca hacer cambios en comisión mixta

    Juan Marcelo Valenzuela: “Si estuviera en el Ejecutivo, le recomendaría que siempre tuviera buenas relaciones con el PDG”

    Lo más leído

    1.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    2.
    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    3.
    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    4.
    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    5.
    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    6.
    Suspenden clases en comunas de cuatro regiones para este martes por efectos del sistema frontal

    Suspenden clases en comunas de cuatro regiones para este martes por efectos del sistema frontal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes
    Chile

    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    Kast responde a alcaldes por críticas al manejo de la emergencia: “Esto no es una diferencia de colores políticos”

    Diputados de RN comprometen “apoyo decidido” a megarreforma tras reunión con asesores del Ministerio de Hacienda

    Temporal: daños en la agricultura, viviendas y OOPP suben a US$400 millones, y se suman comercio y pequeña minería
    Negocios

    Temporal: daños en la agricultura, viviendas y OOPP suben a US$400 millones, y se suman comercio y pequeña minería

    Hay casi 100 permisos de edificación de viviendas aprobados en Santiago Centro, pero más de la mitad no ha iniciado obras

    Los argumentos del BC, CMF y los bancos en contra de indicación que prohíbe el pago de interés sobre interés

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile
    Tendencias

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Al ritmo de “Muchachos”: así fue la llegada de Argentina a Buenos Aires tras perder la final del Mundial
    El Deportivo

    Al ritmo de “Muchachos”: así fue la llegada de Argentina a Buenos Aires tras perder la final del Mundial

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios
    Cultura y entretención

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    Trump advierte a Teherán tras muerte de tercer soldado mientras Irán admite que está sumido “en una guerra a gran escala” con EE.UU.
    Mundo

    Trump advierte a Teherán tras muerte de tercer soldado mientras Irán admite que está sumido “en una guerra a gran escala” con EE.UU.

    EE.UU. impone aranceles del 50% a parte de las importaciones canadienses

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo