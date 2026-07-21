Gobierno despliega más de mil funcionarios para acelerar aplicación de fichas FIBE en Atacama y Coquimbo

En la tarde noche de ayer domingo se produjo en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvión producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile

El gobierno anunció este lunes el despliegue de más de un millar de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para acelerar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las regiones de Atacama y Coquimbo, herramienta para identificar a las familias afectadas y gestionar la entrega de ayudas tras el sistema frontal que afectó a la zona norte del país.

La información fue entregada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, tras una nueva sesión de la mesa técnica nacional para monitorear la emergencia.

El secretario de Estado explicó que en Atacama ya hay alrededor de 500 personas acreditadas para levantar las fichas, mientras que en Coquimbo la cifra alcanza aproximadamente 600 funcionarios.

“Mientras más rápido se levanten estas fichas, que es un requisito fundamental para poder gestionar los apoyos del gobierno, mejor para la familia”, sostuvo.

En esa línea, enfatizó la importancia de la coordinación con los gobiernos locales para agilizar el proceso.

“Aquí es importante el apoyo de los municipios para trabajar integradamente con el personal del Ministerio de Desarrollo Social”, señaló.