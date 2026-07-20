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    Nacional

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    El sujeto fue formalizado en modalidad telemática ya que sigue hospitalizado por el enfrentamiento con la policía uniformada durante su captura. En el intercambio de disparos fue baleado Marcos Cosme, uniformado fallecido el sábado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Juzgado de Garantía de Temuco fijó la medida cautelar de prisión preventiva para Carlos Esteban Cancino Tapia, un sujeto apodado El Rana que fue detenido en Valdivia el miércoles 15 de julio por su presunta responsabilidad en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Eugenio Nain.

    El tribunal estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Cancino estuvo seis años prófugo y en el operativo en que Carabineros concretó su captura se desarrolló un intercambio de disparos que terminó con él herido y dos uniformados lesionados, entre ellos Marcos Cosme, cuyo deceso fue informado por la institución policial el pasado 18 de julio.

    En la audiencia de control de detención de El Rana, el tribunal accedió a postergar hasta este lunes su formalización, debido al estado de salud del imputado.

    RICARDO ULLOA/ATON CHILE

    Cancino, que permanece con custodia policial en el Hospital Base de Valdivia, presentaba una lesión cervical por proyectil balístico y fue sometido a un proceso de intubación.

    Este lunes, accedió en forma telemática a la audiencia.

    El tribunal fijó un plazo de investigación de 45 días, contado desde el 1 de julio, con el fin de permitir que la Fiscalía concluya las diligencias pendientes respecto de Cancino y del coimputado Francisco Painevilo Maldonado, detenido en abril y ya formalizado, y pueda presentar la acusación contra ambos en un mismo plazo para llevar el caso conjuntamente a juicio oral por los hechos ocurridos el 30 de octubre de 2020, en la comuna de Padre Las Casas.

    En diciembre de 2023, Luis Kallfulican Tranamil Nahuel fue condenado a 32 años de cárcel por el caso.

    Fiscalía va por los que ayudaron a Cancino a esconderse

    El fiscal de Alta Complejidad Carlos Bustos informó, además, que la Fiscalía desarrolla una investigación paralela para identificar a las personas que colaboraron con Carlos Cancino prestándole apoyo y refugio los seis años que se mantuvo prófugo.

    De acreditarse esos hechos, podrían configurar el delito de encubrimiento.

    Funeral de carabinero Cosme

    Este lunes, en tanto, en Hualaihué, Región de Los Lagos se efectuó el funeral de Marcos Cosme, cabo primero de la policía uniformada, ascendido a suboficial mayor como homenaje póstumo por su deceso a raíz de un acto de servicio.

    Con la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la familia del uniformado mártir, tuvo lugar la ceremonia de despedida.

    “El cariño, el respeto y el acompañamiento de su familia, camaradas y vecinos reflejan que su ejemplo de servicio, compromiso y entrega permanecerá por siempre en la memoria de nuestro país. Su legado vivirá en cada carabinero que, con la misma vocación, continúa trabajando por la seguridad de todos”, manifestó la policía uniformada.

    Más sobre:Eugenio NainEl RanaCarlos CancinoCarabinerosMarcos CosmeFiscalía de La AraucaníaMacrozona SurWAM

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