SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast llama a aprobar megarreforma en la Cámara y afirma que Chile “requiere más inversión y certeza jurídica”

    Presidente aseguró que el plan para enfrentar las consecuencias del actual sistema frontal se desarrolla de manera independiente al proyecto económico que este martes enfrenta una votación clave en la Cámara de Diputados.

    Por 
    Roberto Martínez

    En su visita a la Región de Coquimbo para supervisar en terreno la emergencia provocada por el sistema frontal, el Presidente José Antonio Kast aprovechó de hablar sobre la megarreforma, que este martes será discutida por la Cámara de Diputados en su tercer trámite legislativo.

    Desde el Regimiento N.° 21 “Coquimbo”, en La Serena, el Mandatario llamó a respaldar la iniciativa y sostuvo que el país necesita “avanzar en medidas orientadas a impulsar la inversión, reducir la incertidumbre regulatoria y fortalecer la actividad económica”.

    Todo esto en la antesala de una votación considerada clave para el Ejecutivo, que espera que la Cámara ratifique las modificaciones introducidas por el Senado y despache el proyecto para su promulgación sin necesidad de que el megaproyecto pase por una comisión mixta.

    Yo espero que se apruebe mañana”, admitió Kast desde el recinto militar.

    Separa la actual emergencia de la discusión legislativa

    Consultado sobre si los daños provocados por el sistema frontal podrían incorporarse al proyecto que actualmente se tramita en el Congreso, el Presidente sostuvo que ambos procesos responden a objetivos distintos.

    “Chile está en un momento de crisis económica. No quiero unir las dos cosas, porque uno es el plan de reconstrucción y otro es un plan actual, dada esta emergencia. El otro es un plan de reconstrucción que se fundó en las tragedias de los incendios en la Región de Valparaíso y en la Región del Biobío. Y junto con eso tenemos que reconstruir la parte administrativa y financiera de nuestra nación”, afirmó.

    En ese tenor, explicó que la respuesta inmediata frente al sistema frontal continuará desarrollándose mediante el despliegue de recursos para recuperar la conectividad, mientras que enfatizó que la discusión de la megarreforma tiene que ver con fortalecer las condiciones económicas del país en el mediano y largo plazo.

    El Mandatario destacó que el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite y posteriormente por el Senado, por lo que ahora corresponde a la Cámara pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.

    “Eso es resorte hoy día del Parlamento. Se aprobó en la primera instancia en la Cámara de Diputados, se aprobó en una segunda instancia en el Senado y mañana se vota nuevamente en la Cámara de Diputados y esperamos contar con el apoyo de las distintas bancadas”, señaló.

    Más sobre:Presidente KastMegarreformaReconstrucción NacionalSistema frontalNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “El ensañamiento fue evidente”: Mara Sedini reaparece tras dos meses fuera del gobierno

    Senapred declara alerta roja para Limache, Quintero, Concón y Quillota por riesgo de desborde del río Aconcagua

    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    Kast responde a alcaldes por críticas al manejo de la emergencia: “Esto no es una diferencia de colores políticos”

    Diputados de RN comprometen “apoyo decidido” a megarreforma tras reunión con asesores del Ministerio de Hacienda

    Gobierno despliega más de mil funcionarios para acelerar aplicación de fichas FIBE en Atacama y Coquimbo

    Lo más leído

    1.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    2.
    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    3.
    Suspenden clases en comunas de cuatro regiones para este martes por efectos del sistema frontal

    Suspenden clases en comunas de cuatro regiones para este martes por efectos del sistema frontal

    4.
    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    5.
    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    6.
    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    “El ensañamiento fue evidente”: Mara Sedini reaparece tras dos meses fuera del gobierno
    Chile

    “El ensañamiento fue evidente”: Mara Sedini reaparece tras dos meses fuera del gobierno

    Senapred declara alerta roja para Limache, Quintero, Concón y Quillota por riesgo de desborde del río Aconcagua

    Kast llama a aprobar megarreforma en la Cámara y afirma que Chile “requiere más inversión y certeza jurídica”

    Temporal: daños en la agricultura, viviendas y OOPP suben a US$400 millones, y se suman comercio y pequeña minería
    Negocios

    Temporal: daños en la agricultura, viviendas y OOPP suben a US$400 millones, y se suman comercio y pequeña minería

    Hay casi 100 permisos de edificación de viviendas aprobados en Santiago Centro, pero más de la mitad no ha iniciado obras

    Los argumentos del BC, CMF y los bancos en contra de indicación que prohíbe el pago de interés sobre interés

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile
    Tendencias

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Al ritmo de “Muchachos”: así fue la llegada de Argentina a Buenos Aires tras perder la final del Mundial
    El Deportivo

    Al ritmo de “Muchachos”: así fue la llegada de Argentina a Buenos Aires tras perder la final del Mundial

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios
    Cultura y entretención

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    Trump advierte a Teherán tras muerte de tercer soldado mientras Irán admite que está sumido “en una guerra a gran escala” con EE.UU.
    Mundo

    Trump advierte a Teherán tras muerte de tercer soldado mientras Irán admite que está sumido “en una guerra a gran escala” con EE.UU.

    EE.UU. impone aranceles del 50% a parte de las importaciones canadienses

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo