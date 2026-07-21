Kast llama a aprobar megarreforma en la Cámara y afirma que Chile “requiere más inversión y certeza jurídica”

En su visita a la Región de Coquimbo para supervisar en terreno la emergencia provocada por el sistema frontal, el Presidente José Antonio Kast aprovechó de hablar sobre la megarreforma, que este martes será discutida por la Cámara de Diputados en su tercer trámite legislativo.

Desde el Regimiento N.° 21 “Coquimbo”, en La Serena, el Mandatario llamó a respaldar la iniciativa y sostuvo que el país necesita “avanzar en medidas orientadas a impulsar la inversión, reducir la incertidumbre regulatoria y fortalecer la actividad económica”.

Todo esto en la antesala de una votación considerada clave para el Ejecutivo, que espera que la Cámara ratifique las modificaciones introducidas por el Senado y despache el proyecto para su promulgación sin necesidad de que el megaproyecto pase por una comisión mixta.

“ Yo espero que se apruebe mañana ”, admitió Kast desde el recinto militar.

Separa la actual emergencia de la discusión legislativa

Consultado sobre si los daños provocados por el sistema frontal podrían incorporarse al proyecto que actualmente se tramita en el Congreso, el Presidente sostuvo que ambos procesos responden a objetivos distintos.

“Chile está en un momento de crisis económica. No quiero unir las dos cosas, porque uno es el plan de reconstrucción y otro es un plan actual, dada esta emergencia . El otro es un plan de reconstrucción que se fundó en las tragedias de los incendios en la Región de Valparaíso y en la Región del Biobío. Y junto con eso tenemos que reconstruir la parte administrativa y financiera de nuestra nación”, afirmó.

En ese tenor, explicó que la respuesta inmediata frente al sistema frontal continuará desarrollándose mediante el despliegue de recursos para recuperar la conectividad, mientras que enfatizó que la discusión de la megarreforma tiene que ver con fortalecer las condiciones económicas del país en el mediano y largo plazo.

El Mandatario destacó que el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite y posteriormente por el Senado, por lo que ahora corresponde a la Cámara pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.