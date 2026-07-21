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    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    Para el 21 de agosto se fijó la audiencia donde se comunicará la decisión de la Fiscalía de Antofagasta de no continuar con la investigación contra las figuras del Frente Amplio.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Antofagasta, solicitó una audiencia en la que comunicará el cierre de la investigación contra Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi, todas figuras del Frente Amplio, por una de las aristas del caso Convenios que involucra a ONG y autoridades militantes de la colectividad.

    A través de un escrito, el fiscal adjunto de Antofagasta, Cristián Aguilar, ingresó una presentación al Juzgado de Garantía con fecha 7 de julio.

    En el documento, señala que “vengo en comunicar al tribunal que con esta fecha se ha cerrado esta investigación y en solicitar se fije audiencia en fecha próxima, a objeto de comunicar la decisión de no perseverar por no haber reunido antecedentes suficientes para formalizar la investigación respecto de los imputados Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago".

    Tras la recepción del escrito, el 9 de julio, el tribunal citó a todos los intervinientes a una audiencia “para discutir la solicitud del Ministerio Público”.

    Dicha audiencia quedó fijada para el 21 de agosto, en el bloque que se inicia a las 8.30 horas, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

    Cabe señalar que Jackson se desempeñaba como ministro de Desarrollo Social cuando estalló el denominado caso Convenios, mientras que Crispi era jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. En tanto, Martínez, en su calidad de directora de Presupuestos, habría validado los traspasos de recursos entre entidades públicas y privadas.

    Más sobre:Lio de platasGiorgio JacksonJaviera MartínezMiguel CrispiFrente AmplioFiscalía Antogafasta

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