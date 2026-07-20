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    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Andrés Otero afirmó además que la revisión de los documentos presentados por la productora para autorizar la realización de los conciertos en el Estadio Nacional se ha retrasado debido a la contingencia provocada por el sistema frontal que ha afectado a diez regiones del país.

    Por 
    Luis Cerda

    El subsecretario del Deporte, Andrés Otero, reveló este lunes que los informes técnicos solicitados a la productora DG Medios para evaluar la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional recién fueron entregados la semana pasada, pese a que el gobierno los había requerido a comienzos de julio para revisar la viabilidad del montaje.

    La controversia por los shows llegó este lunes a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de casi tres semanas de incertidumbre que comenzaron cuando el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazó autorizar inicialmente el uso del recinto por considerar que el montaje propuesto por la productora DG Medios ponía en riesgo la cancha y el calendario deportivo del principal complejo deportivo del país.

    La decisión generó críticas de parlamentarios y de las denominadas ARMY, luego de que las entradas ya se encontraran a la venta y agotadas, mientras el gobierno responsabilizó a la productora por comercializar los boletos sin contar con una autorización para utilizar el estadio.

    Tras la negativa inicial del IND, el Ministerio del Deporte abrió la posibilidad de revisar la decisión luego de que la productora presentara una nueva propuesta con modificaciones al montaje. Sin embargo, la cartera condicionó cualquier autorización a la entrega de antecedentes técnicos que acreditaran la distribución de cargas, el sistema de protección del césped, la operación de montaje y desmontaje y el plan de mitigación para recuperar la cancha.

    Andrés Otero, subsecretario del Deporte.

    En ese contexto, el subsecretario Otero reveló que los informes técnicos solicitados a DG Medios recién fueron entregados la semana pasada, pese a que habían sido requeridos a comienzos de julio para reevaluar la factibilidad del espectáculo.

    Según explicó, esa documentación era indispensable para determinar el impacto del escenario sobre el patrimonio deportivo del recinto y evaluar el plan de recuperación del césped tras los recitales.

    “Esos informes no llegaron a tiempo, llegaron tarde. De hecho, recién llegaron la semana pasada y, ante la llegada de esos informes, que hoy día están siendo evaluados, se ha atrasado un poco el tema por la contingencia del temporal, pero están siendo evaluados y nos tienen en las condiciones de en los próximos días confirmar una definición final respecto de este concierto”, sostuvo.

    Otero insistió en que el objetivo del Ejecutivo no es impedir la realización de espectáculos masivos, sino compatibilizarlos con el uso deportivo del recinto.

    “Para nosotros como Ministerio del Deporte es un desafío poder hacer coexistir la actividad deportiva, que es muy importante, con la cultural”.

    Añadió que, desde la remodelación del Parque Estadio Nacional con motivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2023, el recinto alberga infraestructura de alto rendimiento que también debe resguardarse frente a este tipo de eventos.

    Venta de entradas

    Durante la sesión, el subsecretario también respondió a los cuestionamientos por la venta anticipada de entradas para los conciertos.

    Consultado por los diputados, confirmó que cuando comenzó la comercialización de los boletos no existía contrato ni autorización para utilizar el Estadio Nacional.

    “Cuando se pregunta si estaba el contrato o la autorización del Estadio Nacional para vender las entradas, la respuesta tajante es no”.

    No obstante, explicó que esa situación no constituye una ilegalidad, ya que el reglamento de la ley de eventos masivos permite vender entradas antes de la autorización definitiva, siempre que se informe al público que el espectáculo está sujeto a los permisos correspondientes.

    BTS en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta.

    En ese sentido, indicó que el Ministerio del Deporte ofició al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para verificar si la productora cumplió con esa obligación.

    Asimismo, anunció que el gobierno trabaja en un nuevo protocolo para la realización de conciertos en el Estadio Nacional, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares y mejorar la coordinación entre eventos deportivos y culturales.

    Recursos para el Estado, pero no para el Estadio Nacional

    Otro de los temas abordados por Otero fue el destino de los recursos que generan este tipo de espectáculos.

    El subsecretario explicó que el Estadio Nacional cobra $40 millones por cada evento, además de un 7% variable sobre la recaudación, monto que, según la proyección presentada por la productora para los conciertos de BTS, alcanzaría aproximadamente $2.200 millones.

    Sin embargo, precisó que esos recursos no ingresan al Instituto Nacional de Deportes, al Ministerio del Deporte ni al presupuesto de administración del Parque Estadio Nacional, sino que son percibidos por la Tesorería General de la República.

    En esa línea, sostuvo que el presupuesto de operación del Parque Estadio Nacional asciende este año a $8.900 millones, además de $130 millones para activos no financieros, recursos que calificó como cada vez más insuficientes para mantener un complejo que creció significativamente tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Incluso recordó que el año pasado fue necesario solicitar un suplemento presupuestario para completar el financiamiento de la operación del recinto.

    Finalmente, reiteró que la decisión sobre los conciertos dependerá exclusivamente de la evaluación técnica que realiza el Instituto Nacional de Deportes.

    “Todo lo que hemos hecho es cuidar el patrimonio deportivo, velando para que pueda coexistir con el desarrollo de estos conciertos”, concluyó.

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