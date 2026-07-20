Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones. Foto referencial de archivo

Recientemente se anunció la próxima entrega del Bono de Recuperación de Enseres, beneficio que se enmarca en la emergencia relacionada al intenso sistema frontal que ha afectado al país en los últimos días.

Por ahora, esta ayuda económica fue confirmada para familias afectadas de la comuna de Penco , Región del Biobío.

Así lo anunció el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, donde se informó que el beneficio alcanzará un monto de $1.500.000, según nivel de afectación de la vivienda.

Quiénes reciben el Bono de Recuperación de Enseres

El biministro explicó que el Bono comenzará a entregarse dentro de la presente semana, tras la aplicación de las Fichas FIBE, que identifica al grupo familiar y determina el nivel de daño de la vivienda.

“Se han aplicado en las zonas más afectadas, fundamentalmente en la comuna de Penco, todas las Fichas Básica de Emergencia de los hogares que fueron afectados por la salida de mar”, indicó la autoridad.

También se precisaron los cuatro tramos que considera el bono, de acuerdo al nivel de afectación, con el siguiente detalle: