Trump advierte a Teherán tras muerte de tercer soldado mientras Irán admite que está sumido “en una guerra a gran escala” con EE.UU.

El presidente Donald Trump advirtió que podría haber una fuerte represalia por las muertes de soldados estadounidenses causadas por Irán, tras un fin de semana trágico para los militares estadounidenses.

“¡Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces!”, escribió en Truth Social el lunes.

El inquilino de la Casa Blanca dijo que había comunicado sus instrucciones a los altos mandos militares. “Esta directiva ha sido transmitida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes militares”, escribió.

El teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, murieron en el ataque del viernes contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania.

El Pentágono confirmó tres muertes de estadounidenses durante el fin de semana, dos de ellas en una base militar en Jordania y una en el norte de Irak.

El Departamento de Defensa identificó este lunes a dos soldados estadounidenses que murieron en ataques iraníes en Jordania. El teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, murieron en el ataque del viernes contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania. Los militares continúan examinando los restos no identificados encontrados en el lugar del ataque, lo que indica que el número de muertos podría aumentar.

En tanto, el Ejército estadounidense informó el domingo que otro de sus miembros murió en combate durante la detonación controlada de un dron iraní derribado. “Un militar estadounidense murió en combate el 18 de julio en el norte de Irak durante la detonación controlada de munición sin explotar de un dron iraní de ataque unidireccional derribado. Un segundo militar resultó herido y continúa recibiendo tratamiento médico por una lesión leve”, informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en redes sociales.

Según CNN, con estas muertes, el número de militares estadounidenses fallecidos en la guerra, que ya dura casi cinco meses, asciende a 17.

Every time Iran kills an American Soldier they will pay for that killing many times over! This directive has been passed on to Secretary of War, Pete Hegseth, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Daniel Caine, and every Leader in the Military. President DONALD J. TRUMP



( TS:… pic.twitter.com/UtLRT8G5Gm — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 20, 2026

Trump asistirá al solemne traslado de los militares estadounidenses caídos en la guerra con Irán, según anunció la Casa Blanca el lunes. “El presidente Trump asistirá mañana por la noche al traslado digno de nuestros héroes caídos en la Base de la Fuerza Aérea de Dover. El presidente y toda la Casa Blanca están orando por sus familias”, escribió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X.

“Una guerra a gran escala”

La gravedad de la situación fue reconocida por el propio presidente de irán, Masoud Pezeshkian, quien subrayó este lunes que el país está sumido “en una guerra a gran escala” con Estados Unidos que incluye el enfrentamiento armado y la situación económica, en medio de los cruces de ataques de los últimos días a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio para avanzar hacia la paz.

“La realidad es que Irán está a día de hoy sumido en una guerra a gran escala”, dijo el mandatario, que argumentó que “esta guerra no es solo una de misiles, ya que el enemigo ha llegado a la conclusión de que no puede forzar a la nación iraní a rendirse a través de ataques militares”.

President Trump will attend the dignified transfer of our fallen heroes tomorrow evening at Dover Air Force Base.



The President and the entire White House are praying for their families. https://t.co/zNRGlgQztR — Karoline Leavitt (@PressSec) July 20, 2026

Así, destacó que “el campo de batalla más importante es la economía y el sustento de la población”. “A nivel militar, las Fuerzas Armadas defienden el país con autoridad, pero si la presión económica causa descontento social y el mismo se propaga, el enorme capital social creado por la población en apoyo al sistema podría verse socavado”, explicó. “Los enemigos de esta nación están intentando con todo su poderío bloquear nuestro camino al progreso”, denunció Pezeshkian, según un comunicado publicado por la Presidencia iraní.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos de “trasladar constantemente nuevo equipamiento militar” a Medio Oriente mientras “afirman que buscan poner fin a la guerra”. “Cuentan con que nuestra inteligencia sea igual que su modesto cociente intelectual”, afirmó.

Al respecto, CNN informó que Estados Unidos está enviando más aviones a Medio Oriente ante el creciente temor a un conflicto regional prolongado. Según un funcionario estadounidense, Estados Unidos planea enviar cazas F-16 y F-35 adicionales desde bases en Europa, así como aviones cisterna adicionales para el reabastecimiento de combustible en vuelo.

Docenas de aviones cisterna estadounidenses han llegado a Israel en los últimos días y siguen llegando, dijo una fuente israelí. Durante la operación de marzo, hubo aproximadamente 94 de estas aeronaves. La cifra había bajado a 40, pero ha ido aumentando desde la semana pasada, detalló esta fuente.

“Los recursos adicionales podrían ampliar las opciones del presidente Donald Trump a la hora de sopesar cómo proceder en la escalada del conflicto”, destacó la cadena de televisión.

آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و ادعا می‌کنند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کرده‌اند.

ما در شناخت این آمریکایی‌بازی‌ها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیده‌ایم و بر این اساس آماده شده‌ایم. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد نه ناقض آن‌ها. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 20, 2026

La semana pasada, Trump recibió una sesión informativa en la Sala de Situación sobre las opciones para intensificar la guerra. Ha considerado si intentar capturar la isla Kharg, un centro clave de exportación iraní, o bombardear las instalaciones nucleares iraníes en la montaña Pickaxe, indicó CNN. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, advirtió que podría haber “repercusiones” si Estados Unidos toma medidas contra la isla de Kharg.

En paralelo, las fuerzas de Kuwait informaron que interceptaron “objetivos hostiles” por segunda vez el lunes, después de que Irán lanzara una primera andanada a primera hora de la mañana. En Bahrein, las sirenas sonaron por quinta vez el lunes, según reportó el Ministerio del Interior del país. Los ataques se produjeron horas después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo la novena noche de ataques contra Irán, consignó The Washington Post.

En una declaración difundida por los medios estatales el lunes por la mañana, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que había atacado múltiples instalaciones militares estadounidenses en la base aérea Ali Al-Salem de Kuwait.

Además, la noche del domingo, un buque que navegaba frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos fue alcanzado por un proyectil, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), un organismo británico de control del transporte marítimo.

En medio de la intensificación de los ataques, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 4 dólares el galón el lunes, la segunda vez que alcanza esa marca desde que la guerra interrumpió el suministro mundial de petróleo, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Los precios de la gasolina alcanzaron por primera vez la marca de los 4 dólares el 31 de marzo, un mes después de la campaña conjunta de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Gas is now back over $4 per gallon, per AAA pic.twitter.com/WlXgT9ZHlv — Aaron Blake (@AaronBlake) July 20, 2026

El precio del petróleo también subió por encima de los 90 dólares el barril el lunes por primera vez desde junio antes de retroceder a poco menos de 89 dólares, un aumento de alrededor del 1%, indicó el Post.

Agregando más volatilidad a la situación en Medio Oriente, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este lunes la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudita en respuesta al continuo “asedio” de Riad en el marco del incremente de tensiones entre las partes tras los ataques registrados contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, y el posterior bombardeo en respuesta contra las instalaciones aeroportuarias sauditas de Abha.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, indicó en un comunicado difundido en sus redes sociales que el “embargo marítimo contra el enemigo saudí criminal” se aplica en virtud del concepto del “ojo por ojo” y detalló que el bloqueo naval entrará en vigor “con efecto inmediato”.

“Punto de inflexión”

En los últimos días, Estados Unidos amplió sus objetivos más allá de los emplazamientos costeros iraníes que albergan instalaciones de radar y drones, para incluir carreteras, túneles, vías férreas, infraestructura portuaria y, según los medios iraníes, una planta desalinizadora.

Irán, a su vez, amplió su lista de objetivos a siete países de la región, y los medios oficiales sugirieron que pronto podrían añadirse importantes puertos de los Estados árabes del Golfo. Kuwait ha sido uno de los países más afectados por los ataques iraníes, con daños en una planta desalinizadora y una refinería de petróleo. Jordania también ha sufrido bombardeos frecuentes.

Para Tim Lister, de CNN, el conflicto se encuentra en un “punto de inflexión”. “Podría dar paso a una nueva ronda de mediación y negociación. Sin embargo, para la mayoría de los analistas, esto parece improbable. Ninguna de las partes parece dispuesta a dialogar; ambas han declarado que el memorando de entendimiento acordado en junio tras semanas de arduas negociaciones ya no está vigente”, escribió.

“Cada vez resulta más evidente que los acontecimientos están empezando a escaparse del control de cualquiera”, dijo Danny Citrinowicz, analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv. “Aunque tanto Washington como Teherán parecían inicialmente interesados ​​en mantener la confrontación dentro de ciertos límites, el conflicto se está acercando alarmantemente a un punto en el que esos límites podrían colapsar”, comentó Citrinowicz en X.

“El enfrentamiento podría extenderse mucho más allá de su alcance actual, involucrando a los Estados del Golfo de forma más directa en el conflicto y poniendo en riesgo objetivos estratégicos adicionales e infraestructuras críticas”, añadió.

The greatest challenge now is no longer military pressure, it's escalation management. It is becoming increasingly clear that events are beginning to slip beyond anyone's control.



With virtually no trust between Washington and Tehran, mediators who appear increasingly exhausted,… https://t.co/HLUI8AR0qo — Danny (Dennis) Citrinowicz ,داني سيترينوفيتش (@citrinowicz) July 18, 2026

“Irán se está adaptando a las defensas estadounidenses disparando misiles maniobrables de alta velocidad contra bases estadounidenses en la región”, escribió el Instituto para el Estudio de la Guerra el sábado, añadiendo que Irán ha desplegado municiones de racimo a mayor escala para maximizar los daños.

Todo indica que el régimen de Teherán cree poder resistir a Trump, tras haber movilizado el apoyo popular en torno a las ceremonias fúnebres del ayatola Alí Jamenei. El liderazgo colectivo surgido en ausencia del hijo de Jamenei, Mojtaba, el nuevo líder supremo, parece creer que la resistencia es la única opción por ahora.

“Los actuales gobernantes de Irán creen que cualquier muestra de moderación solo provocará una mayor presión estadounidense”, escribió el analista iraní Vali Nasr en el Financial Times.