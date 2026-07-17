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    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Capaz de identificar el estado de ánimo del menor a lo largo del día e incluso monitorear su frecuencia cardíaca y número de pasos, el equipo permite además hacer videollamadas y configurar una serie de limitaciones de privacidad y controles parentales.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    La sola idea de pensar un reloj inteligente para niños puede hacer dudar a varios padres y tutores. Es que el mercado de los wearables infantiles presenta un desafío técnico constante no solo para los fabricantes: los dispositivos deben ser resistentes para el uso diario y ofrecer, además, herramientas de seguridad concretas para los padres, con limitaciones de privacidad y otros controles.

    El recientemente lanzado HUAWEI Watch Kids X1 permite, a través de la app HUAWEI FamCare, no solo geolocalizar y hablar con los niños por videollamada en cualquier momento (a través de un Sim propio): además mide sus pasos diarios, frecuencia cardíaca e incluso el bienestar emocional de los menores.

    En La Tercera probamos durante una semana el nuevo HUAWEI Watch Kids X1 (también hay una versión Pro), un reloj inteligente que busca ser una alternativa al primer smartphone.

    Diseño y hardware

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    El equipo de la firma asiática HUAWEI destaca por su versatilidad física. El modelo incorpora una pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas y un sistema de cámara doble ultra HD capaz de capturar selfies y entorno.

    Un modo práctico del diseño es la posibilidad de retirar el reloj de su correa para colgarlo al cuello mediante un cordón independiente. Esto permite a los niños usarlo como una cámara de mano tradicional o ajustar el ángulo de visión para mejorar el campo visual durante las videollamadas.

    Disponible en azul y rosado, el modelo básico se siente lo suficientemente firme para ser de construcción plástica. La correa de silicona es cómoda, puede sumergirse y cuenta con resistencia IP68 e IP69.

    Posicionamiento y geolocalización

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    El rendimiento del hardware de seguimiento es el núcleo de este dispositivo. El reloj utiliza cinco modos de posicionamiento inteligente, incluyendo satélite GNSS de doble banda y conectividad Wi-Fi de doble banda.

    En nuestras pruebas de cobertura en áreas urbanas de Providencia, la tecnología de posicionamiento demostró alta precisión en entornos con obstáculos y edificios altos, en bandejones anchos como parques, y en espacios interiores más complejos, como un mall.

    La ubicación del usuario se actualiza cada segundo y mantiene su exactitud.

    Se controla mediante la aplicación HUAWEI FamCare, donde el administrador puede delimitar “Zonas seguras” (por ejemplo, el colegio) o “Zonas prohibidas” (como avenidas muy transitadas) en el mapa.

    El sistema genera alertas automáticas si el perímetro es traspasado, con alertas enviadas directamente a padres o tutores, y permite configurar estas reglas según horarios específicos.

    Comunicación y control parental

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Uno de los fuertes del reloj de HUAWEI, es la comunicación a través de videollamadas que integran un sistema de cancelación de ruido operado por inteligencia artificial, garantizando claridad en el audio.

    Los tutores administran el ecosistema por completo desde la aplicación, la cual es compatible con plataformas iOS y Android.

    Las herramientas de administración de seguridad incluyen el rechazo automático de llamadas y mensajes de números desconocidos para proteger contra el acoso, la activación del “Modo clase” para limitar las funciones del reloj durante el horario escolar, la configuración de un botón de alerta SOS para situaciones de emergencia y la gestión remota de la autonomía de la batería y administración directa de la libreta de contactos.

    Pero no todo es control. Agregar amigos es una función que se activa al agitar un HUAWEI Watch Kids junto a otro reloj similar, “esto permite que los dispositivos compartan mutuamente información de contacto, pero es necesario que los adultos responsables aprueben la inclusión de dicho contacto en la lista de contactos aprobados”, explica Josefa Bernales, PR Manager de HUAWEI en Chile.

    Monitor de salud integrado

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Ya lo decíamos al comienzo: el reloj incorpora métricas de actividad física y bienestar personal. Esto significa que el dispositivo identifica de forma inteligente el estado de ánimo del usuario a lo largo del día y genera un registro histórico detallado.

    Según detalla Bernales, el reloj puede detectar los pasos diarios, latidos del corazón y estado de ánimo de los niños.

    “Gracias a los dos sensores PPG y la tecnología TruSense de Huawei, a través del lector de palpitaciones, se permite tomar las emociones del niño. Esto genera alertas en la app HUAWEI FamCare con notificaciones de su estado de ánimo en tiempo real, diario y con informes semanales, mensuales y anuales”, explica a La Tercera.

    Luego, cierra: “Uno ve en la app tres tipos de estados de ánimo: animado, neutral o desanimado. Esto ayuda a entender en qué momentos del día, el niño o niña está más desanimado o no, y además puede ayudar a detectar ánimo bajo en los niños, en edades en que no comentan tanto sus emociones y sentimientos fuera de casa”.

    Lee también:

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