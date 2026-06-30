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    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    De manera oficial, los lentes inteligentes de Meta en alianza con Ray-Ban y Oakley aterrizan en Chile con precios a partir de los $450.000 CLP. Conoce acá sus especificaciones y modelos.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile

    Esta semana ingresan oficialmente a Chile los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta. Estos dispositivos marcan una nueva categoría al integrar un asistente de IA, cámaras manos libres y un diseño de vanguardia.

    Los modelos buscan integrar la tecnología en accesorios de uso diario, fusionando innovación, conectividad y moda, transformando la manera en que los usuarios interactúan, documentan y comparten sus experiencias cotidianas.

    Ray-Ban Meta de segunda generación

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile

    Los Ray-Ban Meta, que cuentan con la artista Jennie de BLACKPINK como embajadora global, representan una evolución en los dispositivos de IA y ya están disponibles en los estilos Wayfarer, Headliner y Skyler.

    Se trata de la segunda generación de los lentes con todas sus especificaciones mejoradas, las que incluyen:

    • Una cámara ultra gran angular de 12 MP para capturar fotografías y videos de alta calidad en primera persona.
    • Integración del asistente Meta AI, el cual permite a los usuarios interactuar mediante voz para obtener información en tiempo real, recibir recomendaciones, acceder a traducciones en directo y controlar las funciones del equipo.
    • Altavoces de oído abierto que facilitan escuchar música, podcasts y contestar llamadas sin que el usuario se aísle de su entorno.
    • Un botón de acción diseñado para activar a Meta AI con una sola pulsación y capturar contenido fácilmente en fotos o videos.

    Los modelos Ray-Ban Meta (Gen 2) tienen un precio de entrada de $450.000 CLP. Esta línea cuenta con anteojos que incluyen cristales transparentes, polarizados y Transitions Gen S.

    Adicionalmente, se ampliaron las opciones con dos modelos orientados a cristales graduados: Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Scriber Optics (Gen 2).

    Estos armazones poseen un diseño más estilizado, almohadillas nasales intercambiables, puntas de patillas ajustables y bisagras de sobreextensión que brindan 10° extra de rotación.

    El valor de los anteojos Optics parte desde los $510.000 CLP y se presentan en colores como negro (mate, brillante y transparente), verde oliva oscuro transparente y una colección cápsula con tonos beige piedra y gris hielo transparente.

    Oakley Meta: Vanguard y HSTN

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile

    La marca Oakley aterriza en Chile con sus modelos Meta enfocados en el rendimiento, la resistencia deportiva y el monitoreo de datos en tiempo real.

    Al igual que los Ray-Ban, cuentan con cámara integrada, audio de oído abierto y el asistente Meta AI. El deportista Kylian Mbappé es uno de los atletas embajadores de este lanzamiento.

    Desarrollados para correr, andar en bicicleta y el entrenamiento al aire libre, los Oakley Meta Vanguard están equipados con la tecnología de cristales PRIZM de Oakley.

    Cuentan con una cámara ultra gran angular de 12 MP con un campo de visión de 122°. Integran altavoces abiertos de alta potencia y un sistema de reducción del ruido del viento para eliminar distracciones. Y poseen resistencia al agua y al polvo con certificación IP67 y su diseño es compatible con cascos de ciclismo.

    El modelo Vanguard estará disponible desde $590.000 CLP. Sus versiones incluyen marcos en Matte Black o blanco mate, con opciones de cristales PRIZM 24K, PRIZM Road, negros o Sapphire.

    Por su lado, el modelo Oakley Meta HSTN fue desarrollado para acompañar a los usuarios tanto dentro como fuera de sus entrenamientos.

    Incorporan cámara para capturar contenido con manos libres y altavoces de oído abierto. Cuentan con resistencia al agua IPX4. Y se ofrecen en diversas combinaciones de colores de marco y cristales, incluyendo polarizados PRIZM Deep Water y cristales Transitions amatista o grises.

    Dónde comprar los Ray-Ban Meta y Oakley Meta en Chile

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile

    A partir de esta semana, los dispositivos pueden ser adquiridos de manera oficial en nuestro país en tiendas Ray-Ban y Oakley.

    También están disponibles a través de minoristas de EssilorLuxottica como Sunglass Hut, Solaris, Ópticas GMO y Ópticas Place Vendôme.

    La red de distribución mayorista autorizada incluye a Ópticas Rotter & Krauss, JPT, Chilelentes.cl, Lens.cl y Ebest.cl.

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