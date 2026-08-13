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    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Samsung lanzó el nuevo Bespoke AI French Door con AutoView, un electrodoméstico que integra inteligencia artificial y diseño empotrable, además de fabricar hielo y contar con una pantalla que permite ver los alimentos sin abrir la puerta.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Los electrodomésticos abandonan su rol secundario para convertirse en protagonistas indiscutidos del diseño del hogar. Bajo esa premisa, Samsung presentó esta semana en Santiago el nuevo refrigerador Bespoke AI French Door con AutoView.

    Se trata de un equipo que busca integrar la estética contemporánea con la conectividad para adaptarse a las dinámicas familiares de hoy.

    La cocina moderna exige dispositivos que dialoguen en armonía con el entorno. Wl desafío de la industria actual es lograr que la innovación tecnológica se funda de manera invisible con el diseño de interiores. Este nuevo modelo responde a esa tendencia con un formato French Door estructurado para empotrarse de manera orgánica -incluso en espacios pequeños-, donde la distribución visual cobra cada vez más relevancia.

    Cómo es el nuevo Samsung Bespoke AI French Door con AutoView

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Más allá del lenguaje estético, el equipo integra herramientas que simplifican la rutina. La característica estelar del lanzamiento es la función AutoView, la famosa “ventana hacia al interior”. Consiste en una tecnología que permite visualizar el contenido del refrigerador con el simple gesto de acercarse a la puerta.

    Así, el usuario puede revisar sus alimentos sin necesidad de abrir el electrodoméstico.

    El diseñador Cristián Preece valora esta intersección entre funcionalidad y vanguardia. “El Refrigerador French Door con AutoView logra algo complejo: combinar un diseño elegante y contemporáneo con todas las funciones que una familia necesita en el día a día”, explica.

    Según Preece, la amplitud del equipo facilita la organización, mientras que el diseño de sus puertas ayuda a optimizar el flujo en la cocina. “La congeladora incorpora cajones que permiten tener una mayor visibilidad y orden de los alimentos. Pero uno de los elementos más llamativos es AutoView, una pantalla que se activa al acercarse. Es un detalle que hace más cómoda la experiencia, ayuda a evitar aperturas innecesarias y optimiza el consumo energético”, añade Preece.

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    María Constanza Itikawa, gerente de Consumer Electronics en Samsung Chile, refuerza el enfoque de la firma coreana. “En Samsung buscamos desarrollar soluciones que respondan a las nuevas necesidades de las personas, combinando innovación, diseño y tecnología para hacer más simple la vida cotidiana. Con este modelo damos un paso más en nuestra visión de un hogar inteligente, conectado y pensado para mejorar la experiencia de los usuarios”, señala.

    La propuesta se completa con un fuerte componente de conectividad. Gracias a su conexión con SmartThings (la app que agrupa y controla los dispositivos Samsung), el refrigerador opera de manera fluida dentro del ecosistema domótico de la marca.

    Esto permite gestionar funciones específicas desde el smartphone, como ajustar el frío de la congeladora y el refrigerador, la intensidad de las luces o incluso el ahorro de energía.

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Leonardo Miranda, Master Trainer de línea blanca en Samsung Chile, explica a La Tercera otra de las características importantes del equipo. “Su sistema de apertura cuenta con Zero Clearance. Esto consiste en que las puertas giran sobre su propio eje, permitiendo empotrar el refrigerador con un mínimo de 4 milímetros de distancia hacia las murallas”, detalla el vocero de la marca.

    Un último aspecto recae en un diseño pensado para interactuar armónicamente con el entorno. Miranda describe el acabado del electrodoméstico como un “negro cepillado” o grafito equipado con manillas de apertura fácil en la zona del congelador. Por dentro, el equipo esconde un dispensador automático de agua y un fabricador de hielo. Todo esto soportando una capacidad de almacenamiento que alcanza los 836 litros totales entre sus distintos compartimentos.

    Consumo de energía mejorado

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    ¿Y el gasto energético? El Samsung Bespoke AI Refrigerador French Door con AutoView “tiene un consumo aproximado de unos 35 a 36 kilowatts mensuales, lo cual sacando el cálculo en plata son alrededor de $3.600 mensuales en promedio”, explica Miranda.

    Para lograr esta eficiencia energética, el equipo se apoya en el ecosistema SmartThings y en el aprendizaje automático. “Tiene un sistema llamado AI Energy Mode donde el refrigerador empieza a contar las veces que el usuario abre la puerta y es capaz de configurar automáticamente o cambiar el proceso de descongelamiento”, dice el experto.

    Esta lectura de los hábitos del hogar permite que, durante las horas de mayor tráfico en la cocina, el sistema optimice sus ciclos de temperatura para garantizar la conservación ideal de los alimentos y asegurar un importante ahorro de energía.

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