¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

En las próximas semanas se desarrollará el siguiente cambio de hora de este año, que finalizará con el actual horario de invierno y marcará el inicio de la configuración de verano.

La fecha oficial ya fue comunicada y se encuentra establecida en el nuevo Decreto 98, que detalla las siguientes modificaciones a aplicar en esta materia hasta 2029.

Cuándo es el cambio de hora

El próximo cambio de hora en gran parte de Chile es este sábado 5 de septiembre , donde a las 23:59 se deberá adelantar el reloj en 60 minutos, para pasar a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

Por su parte, en Rapa Nui e Isla Salas y Gómez se realizará el cambio de hora desde las 22:00 a las 23:00 horas del sábado 5 de septiembre.

En tanto, la normativa indica que el horario de verano se mantiene de forma indefinida en las regiones de Aysén y Magallanes.

La próxima configuración de verano estará vigente hasta el sábado 3 de abril de 2026, momento en que volverá al horario de invierno.

¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora. Foto referencial de archivo

Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

Por su parte, en dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática se requerirá establecer la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.