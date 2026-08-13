El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

Con recintos llenos y un público extranjero que apoyó constantemente a sus países, se conocieron las parejas que jugarán los cuartos de final del Mundial de Vóleibol Piso Femenino Sub 17 Chile 2026, cuya final se realizará el domingo 16 de agosto, a las 19.00, en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

La gran sorpresa se registró en el duelo entre Polonia y Tailandia, que se definió en favor del quinteto del sudeste asiático. Las europeas eran las absolutas favoritas, considerando que lideraron su grupo con autoridad. Sin embargo, su rival, que ganó en fase de grupos a Chile con algunas dificultades, venció por 3-1, generando la euforia de su público.

Con esto, los cuartos de final, que comienzan a jugarse este viernes, quedaron de esta forma: Italia vs. Estados Unidos, Croacia vs. China, China Taipéi vs. Tailandia y Turquía vs. Croacia.

Alegría regional

Las chilenas, que perdieron frente a Brasil, ahora se trasladarán a San Felipe, ciudad que, junto a Los Andes, se constituyó en una de las sedes fuera de Santiago. El partido se jugará este viernes en el recinto de Liceo Mixto, a las 20.00.

Las Guerreras Rojas, que hicieron historia al lograr una victoria frente a Egipto, enfrentarán a Argelia, en un duelo que ha generado atención absoluta en la Región de Valparaíso.