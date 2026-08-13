Roger Federer deja el club de lo multimillonarios: la fortuna que perdió la leyenda del tenis en solo 24 horas

Roger Federer se vio obligado a abandonar el club de los exdeportistas multimillonarios del mundo. Una fuerte caída en la bolsa de la empresa On Holding, marca deportiva de la que el suizo es accionista, terminó afectando la fortuna del extenista.

Las acciones de la compañía tuvieron una baja del 19 por ciento después de que las ventas esperadas para el segundo trimestre del año quedaran por debajo de las expectativas, lo que significó una pérdida de millones de dólares del patrimonio de Federer.

Tal como explica Forbes, la empresa de ropa registró unas ventas netas de unos 1.040 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 13%, pero por debajo de los 1.080 millones de dólares esperados.

Según este informe, Federer posee cerca del 2,5 por ciento de la marca On, por lo que la baja en el mercado habría significado una reducción de su patrimonio que pasó de 1.100 millones de la divisa norteamericana a US $952 millones.

De todas maneras, On tuvo un beneficio neto de 129,4 millones de dólares, mejorando el registro del mismo periodo del año anterior. El margen de beneficio bruto también alcanzó el 65,4%, superando el 61,5% del año pasado, lo que llevó a la compañía a elevar sus previsiones para este indicador al 65% para el ejercicio completo.

Cabe recordar que Roger Federer comenzó su participación en On Holding en 2019, convirtiéndose en copropietario y colaborador creativo de la empresa, teniendo como gran apuesta la creación de una línea de zapatillas llamada “The Roger”.

Otra de las firmas que le permitieron llegar al grupo de multimillonarios en 2025 fue su convenio con Uniqlo con un contrato de 300 millones de dólares por 10 años tras poner fin a su vínculo con Nike.

En ese entonces se sumó a un exclusivo grupo de deportistas que han conseguido más de mil millones de dólares. El primero de ellos fue el también tenista Ion Tiriac, ganador del dobles masculino del Abierto de Francia en 1970 y quien también se desempeñó como jugador de hockey en Rumania, siendo seleccionado en los Juegos Olímpicos de Invierno 1964.

Tras dejar el deporte comenzó a realizar inversiones en bienes raíces, concesionarios de automóviles y servicios financieros, alcanzando un patrimonio cercano a los 2.300 millones de dólares.

Luego en 2014 se sumó Michael Jordan con una fortuna estimada de 3.800 millones en la actualidad. También ingresaron Magic Johnson con cerca de 1.500 millones de dólares. También aparecen Junior Bridgeman (US$1.400 millones), Lebron James (US$1.200 millones) y Tiger Woods (US$1.300 millones).