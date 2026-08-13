Operación Cancerbero: Gendarmería traslada a reos de alta peligrosidad desde Santiago a nueva cárcel de Talca

A las 6.30 horas de este jueves se dio inicio a la Operación Cancerbero, donde Gendarmería con apoyo de Carabineros y la PDI, materializó el masivo traslado de reos desde Santiago hasta la nueva cárcel La Laguna en Talca.

Se trata de 191 personas privadas de libertad, entre ellas 37 integrantes de organizaciones de crimen organizado, incluyendo nueve líderes y 28 miembros de estas estructuras criminales, además de 154 internos de alto compromiso delictual y especial peligrosidad.

Los reclusos de alta peligrosidad están siendo trasladados en buses con un cuidadoso contingente policial.

Los internos provienen de diversos establecimientos penales del país, incluyendo las regiones de Arica, Tarapacá (Alto Hospicio), Metropolitana (Puente Alto, Colina 1 y Colina 2), Los Lagos (Puerto Montt) y el complejo penitenciario REPAS.

Desde Presidencia precisaron que en el caso de los prisioneros de regiones, “los traslados hacia la capital se desarrollaron de manera escalonada en distintas jornadas, entre el fin de semana recién pasado y ayer, bajo estrictas medidas de seguridad, con el propósito de concentrar a los internos y concretar posteriormente su traslado conjunto ”.

Para el traslado, los reos fueron equipados con vestimenta especial de alta visibilidad, diseñada para permitir su rápida identificación.

Una vez conformados los equipos, cerca de las 7.00 de la mañana comenzó el desplazamiento de los reos hacia la Región del Maule.

El gobierno señaló que el Operativo Cancerbero forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria impulsado en la gestión del Presidente José Antonio Kast. El objetivo es reubicar a los internos en un recinto penal seleccionado por sus características de seguridad y capacidad de control.

Según precisó el Ejecutivo, “los trasladados quedarán sujetos a un régimen especial de segregación y vigilancia, conforme a la normativa vigente y a los protocolos definidos por Gendarmería de Chile”.

El operativo está siendo observado de cerca por el gobierno y las policías. De hecho esta mañana, el Mandatario se reunió con autoridades para monitorear el seguimiento de la caravana.

Se espera que Kast visite el recinto penitenciario junto a los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Seguridad, Martín Arrau y Justicia, Fernando Rabat.

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