Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

Psicosis (1960) – 8.5

Hablar de Hitchcock es sinónimo de hablar de Psicosis. La película de 1960 encabeza de forma clara el listado de Hitchcock en IMDb. La historia de Marion Crane (Janet Leigh), una secretaria que roba dinero de su jefe y huye hasta el aislado Motel Bates, regentado por el inquietante Norman Bates (Anthony Perkins), marcó un antes y un después en el cine de terror. Hitchcock, que la rodó con un presupuesto relativamente bajo y en blanco y negro (utilizando el equipo de su serie televisiva), rompió todas las convenciones: mató a la estrella principal en la primera mitad de la película, en la icónica escena de la ducha que aún hoy genera escalofríos. La banda sonora de Bernard Herrmann, con sus violines chillones, amplifica el horror de forma casi física. Más allá del golpe de efecto, la película explora temas como la culpa, la identidad fragmentada y la violencia oculta en la América aparentemente tranquila de los años cincuenta. Perkins ofrece una de las interpretaciones más memorables de la historia del cine: un joven tímido y maternalmente dominado que esconde un monstruo. Psycho no solo inauguró el subgénero del slasher, sino que demostró que el verdadero terror reside en lo cotidiano y en la mente humana. Una obra maestra absoluta del suspense psicológico. Se puede ver en Apple TV y en HBO Max.

La ventana indiscreta (1954) – 8.4

En el segundo puesto se ubica La ventana indiscreta. Acá, James Stewart interpreta a L.B. “Jeff” Jefferies, un fotógrafo de acción confinado a una silla de ruedas tras un accidente. Desde la ventana trasera de su apartamento en Greenwich Village observa la vida de sus vecinos durante un sofocante verano neoyorquino. Lo que comienza como un pasatiempo voyeurista se convierte en sospecha de asesinato cuando la esposa de uno de ellos desaparece. Grace Kelly brilla como Lisa Fremont, la elegante novia de Jeff que al principio duda de sus teorías y luego se involucra peligrosamente en la investigación. Hitchcock convierte un espacio limitado —el patio interior y las ventanas de los vecinos— en un escenario de pureza cinematográfica. El público se convierte en cómplice del voyeurismo, compartiendo la curiosidad y la creciente ansiedad de Jeff. El director juega con la idea del cine como acto de espiar, mientras desarrolla una relación romántica sofisticada y llena de tensión sexual entre Stewart y Kelly. La película es un tratado sobre la soledad urbana, la moralidad de observar y la delgada línea entre curiosidad y obsesión. Se puede ver en Apple TV y en HBO Max.

Intriga internacional (1959) – 8.3

Intriga internacional es una aventura de persecución y el Hitchcock de alto voltaje más puro. Cary Grant está en estado de gracia como Roger O. Thornhill, un ejecutivo publicitario de Manhattan que es confundido con un agente secreto llamado George Kaplan. A partir de ese error, se ve envuelto en una trama de espionaje internacional que lo lleva de Nueva York a Chicago y hasta el Monte Rushmore. Eva Marie Saint es la enigmática Eve Kendall, James Mason el elegante villano Vandamm y Martin Landau su siniestro lugarteniente. El guion de Ernest Lehman es un modelo de estructura: diálogos ingeniosos, giros constantes y set pieces inolvidables, como el ataque del avión fumigador en el campo de maíz o la persecución final sobre las caras de los presidentes. Hitchcock combina comedia sofisticada, romance y suspense de forma magistral. Grant, con su elegancia y timing cómico, convierte a Thornhill en un héroe accidental irresistible. La película es un viaje a través de Estados Unidos que funciona como metáfora de la identidad en la era de la Guerra Fría: nadie es quien parece ser. Se puede ver en Apple TV y HBO Max.

Vértigo (1958) – 8.2

Más de 460.000 usuarios otorgan un 8.2 a esta obra que muchos críticos consideran la cumbre artística de Hitchcock. En Vértigo, James Stewart interpreta a Scottie Ferguson, un detective retirado que sufre de acrofobia tras un accidente. Un antiguo conocido le pide que siga a su esposa Madeleine (Kim Novak), quien parece estar poseída por el espíritu de una antepasada. Lo que comienza como un trabajo de vigilancia se transforma en una obsesión enfermiza que lleva a Scottie a intentar recrear a la mujer amada. Novak realiza un trabajo excepcional en un doble papel que exige matices de misterio, vulnerabilidad y manipulación. La película es un poema visual sobre el deseo, la identidad y la imposibilidad de recuperar el pasado. Hitchcock utiliza el color de forma expresionista (los tonos verdes y rojos), el famoso efecto dolly zoom para transmitir el vértigo físico y psicológico, y la música hipnótica de Bernard Herrmann. San Francisco se convierte en un laberinto de calles empinadas, cementerios y bosques de secuoyas que reflejan el estado mental del protagonista. Se puede ver en Apple TV y HBO Max.

Crimen perfecto (1954) – 8.1

Cerrando el top cinco con más de 200.000 valoraciones y un 8.1 aparece esta adaptación de la obra teatral de Frederick Knott, Crimen perfecto. Ray Milland interpreta a Tony Wendice, un extenista que planea el asesinato “perfecto” de su esposa Margot (Grace Kelly) para heredar su fortuna y vengarse de su infidelidad. Contrata a un antiguo compañero de universidad (Anthony Dawson) para que ejecute el crimen mientras él tiene una coartada impecable. Cuando el plan falla de forma inesperada, Tony debe improvisar sobre la marcha. John Williams (el actor, no el compositor) brilla como el inspector Hubbard, cuya inteligencia y método contrastan con la arrogancia de Wendice. Hitchcock mantiene casi toda la acción en el interior de un apartamento londinense, convirtiendo las limitaciones teatrales en virtudes cinematográficas. El uso del teléfono, las llaves, el reloj y los objetos cotidianos genera una tensión claustrofóbica extraordinaria. Grace Kelly, en una de sus primeras colaboraciones con el director, aporta elegancia y vulnerabilidad. Es el Hitchcock más teatral y, al mismo tiempo, uno de los más eficaces a la hora de mantener al espectador en vilo hasta el último fotograma. Se puede ver en Apple TV y Prime Video.