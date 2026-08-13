15 detenidos deja operativo de copamiento policial en las comunas de El Bosque y San Ramón

Un total de 15 personas detenidas dejó un nuevo operativo policial de copamiento registrado en horas de la noche en las comunas de El Bosque y San Ramón.

De acuerdo a la información policial, en el marco del servicio preventivo se realizaron 16 controles de identidad, 138 controles vehiculares y 13 fiscalizaciones a locales de alcoholes.

Entre los detenidos se encuentra una persona que mantenía una orden vigente, una por arma blanca, dos por hurto, otra por infracción a la Ley de Drogas, entre otras.

A raíz del operativo se desplegó personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), COP y apoyo de la Prefectura Aérea, mediante un helicóptero policial.

Según detalló el coronel Manuel Aguilera, de la Prefectura Sur, “a raíz de este servicio extraordinario se ha logrado la detención de 15 personas por distintos delitos, órdenes vigentes, Ley de Armas, Ley de Drogas, por amenazas y por agresiones a Carabineros de servicio. Además, se ha decomisado un vehículo que mantenía encargo robo, armamento de grueso calibre y además droga”.