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    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    Los parlamentarios habían fichado al abogado Ricardo Escobar. El pleno del TC no acogió la petición ya que solo aceptó a personas jurídicas que representan un interés colectivo.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    Los senadores del oficialismo que forman parte de la Comisión de Hacienda del Senado habían querido ser parte de la audiencia pública que convocó el Tribunal Constitucional (TC) en el marco de los requerimientos de inconstitucionalidad que presentaron parlamentarios de oposición en contra de artículos de la megarreforma del gobierno.

    Para eso el presidente de la instancia, senador Javier Macaya (UDI) junto al senador Rodolfo Carter y María José Gatica (RN) habían fichado al abogado y exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Ricardo Escobar para exponer argumentos al pleno del TC a favor del proyecto del gobierno.

    Andres Perez

    Sin embargo, al momento de aceptar las solicitudes para exponer, el pleno del TC rechazó la petición de los senadores oficialistas. En una resolución se consignó que no podían exponer ya que solo se iba a aceptar a “personas jurídicas que representen un interés colectivo”.

    “Lamentamos que el TC nos haya dejado fuera de esta audiencia por no ser personas jurídicas. Queríamos defender una idea muy simple, que no se puede declarar inconstitucional una ley de hoy suponiendo que un Congreso futuro actuará arbitrariamente”, dijo Macaya.

    El senador agregó: “La invariabilidad tributaria busca dar certeza para atraer inversión, con reglas objetivas y a cambio incluso de una mayor carga tributaria. Las leyes futuras deberán juzgarse en su propio mérito, no anticipadamente”.

    Por su parte, Escobar también lamentó el criterio del TC para no aceptar su solicitud para ser oído. “Los senadores que represento estimaron necesario hacer presente al TC el argumento central por el que corresponde rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad respecto de la invariabilidad tributaria, por lo que hoy acompañé al tribunal la minuta de la exposición que no pudimos hacer en la audiencia pública”, dijo Escobar.

    Dicha minuta, entre otros argumentos, expone que el requerimiento de la oposición expone como tesis que “la ley de hoy priva de potestad al legislador del futuro porque la futura potestad legal necesariamente sería arbitraria, y por tanto inconstitucional” y que a juicio de los senadores dicha tesis “supone un salto lógico sin sustento en el requerimiento”.

    “La futura legislación, deberá discutirse en su propio mérito. ¿Cómo puede arrogarse el requerimiento el conocimiento en abstracto y la conclusión obligada del Tribunal Constitucional sobre la arbitrariedad de toda futura ley que aumente impuestos?“, se plantea en la minuta.

    Más sobre:TCComisión HaciendaSenadoRicardo Escobar

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