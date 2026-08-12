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    Operadores financieros mantienen sus proyecciones de inflación y de Tasa de Política Monetaria

    Entre antes y después de la última Reunión de Política Monetaria (RPM) no cambiaron las perspectivas de los operadores financieros, según el último sondeo del Banco Central.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fachada del Banco Central. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los operadores financieros no cambiaron sus expectativas entre antes y después de la pasada reunión de política monetaria del Banco Central.

    Según el último sondeo, los operadores financieros mantienen su expectativa de que en agosto la inflación suba en su variación mensual en un 0,3%, con un 0,2% en las expectativas más bajas y 0,4% en la más alta.

    La última Encuesta de Operadores Financieros (EOF) tampoco presentó variaciones para la mediana de las expectativas de inflación para septiembre (0,5%). Sin embargo, la parte más baja de la respuesta se ubicó un poco más alto que el sondeo pasado, de 0,32% a 0,4%. En tanto, la parte alta se mantuvo en 0,6%.

    Para la inflación de octubre, la EOF informó que se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una variación mensual de 0,2%, siendo esta cifra la mediana y la parte baja de las respuestas. En tanto, el techo de las respuestas se ubica en 0,3%.

    De cara al próximo agosto de 2027, los consultados esperan que el IPC en doce meses se ubique en 3,2% y en 24 meses se ubique en 3%, el rango meta que busca el Banco Central.

    Sobre la Tasa de Política Monetaria, la EOF revela que nadie espera un cambio del nivel actual (4,5%), por lo menos hasta diciembre de este año. Si bien hasta septiembre de 2028 el nivel actual de la TPM es la mediana, los techos y los pisos de respuesta de los consultados comienzan a cambiar recién desde enero del próximo año (de 4,25% hasta un 5% para la TPM).

    Mientras que por el tipo de cambio, los consultados, que son responsables de las decisiones financieras en bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales, proyectaron que, de aquí al 18 de agosto de este año, el dólar se ubique en valor de $915. Las expectativas más bajas están en $905 y las más altas están en $920.

    Respecto al dólar en 28 días en adelante, la mediana de las respuestas fue de $910, con un piso de $895 y un máximo de $929,50.

    Más sobre:EconomíaTPMBanco CentralDólarMonedas

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