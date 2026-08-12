Arauco revierte pérdidas y anota ganancias por US$ 72 millones en el semestre, tras mejor desempeño trimestral

El brazo forestal de Empresas Copec, Arauco, anotó ganancias durante el semestre, alejándose de las pérdidas que había registrado la primera mitad del año pasado, explicado en parte por un buen desempeño en el segundo trimestre.

Así, la compañía reportó utilidades por US$ 72 millones en los primeros seis meses de este año, lo que se compara positivamente respecto de la merma de US$ 10 millones del mismo tramo del 2025.

Las ventas de la compañía no experimentaron grandes variaciones, creciendo 0,8% exactamente hasta los US$ 3.081 millones, mientras que los costos por ingresos anotaron un alza de 8%, a US$ 2.366 millones en total. En paralelo, el Ebitda ajustado de Arauco llegó a US$ 667 millones el semestre, una caída de 9%.

Entre enero y junio de este año, el sector de la celulosa reportó ventas por US$ 1.555 millones, creciendo levemente 0,7%. En tanto, el segmento de la madera anotó ingresos de US$ 1.526 millones, expandiéndose US$ 14 millones respecto del mismo plazo del 2026.

Arauco sostuvo que “la facturación del segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo trimestre del 2025, aumentó un 5,2%, debido principalmente a un alza en los volúmenes de venta. En el acumulado anual, la facturación también presentó un aumento, con un alza de 0,7%, explicado por un mayor volumen de venta”.

Para el caso de la madera aserrada, la firma examinó que durante el primer semestre las ventas “han sido menores que el mismo periodo del año anterior, debido a la guerra en Medio Oriente, imposibilitando las ventas a ese mercado durante varios meses. Los mercados en general han presentado una demanda débil por bajo crecimiento económico y baja actividad de la construcción; sin embargo, se ha observado una recuperación en los últimos meses”.

En particular, el segundo trimestre, Arauco presentó un buen desempeño con utilidades por US$ 121 millones, mejores respecto de las pérdidas por US$ 49 millones del primer trimestre.

Análisis del mercado

El segundo cuarto del año, el mercado de la celulosa en China “estuvo más desafiante. La industria de los papeles de impresión y escritura continua débil; sin embargo, se observó una estabilización parcial de su oferta, con ajustes en la producción y paradas de planta”.

La empresa del grupo Angelini planteó que la industria del tissue sigue con una demanda débil con altos niveles de inventarios. En materia de precios, dijo que “la fibra larga y la fibra corta se mantuvieron estables durante la mayor parte del periodo, mostrando disminuciones hacia finales del trimestre”.

Por el lado de Europa, Arauco pudo ver una demanda sólida el segundo trimestre en la mayor parte del tramo. Fue el caso de los papeles de impresión y escritura, que experimentó un buen despliegue y al final de trimestre empezó a observar un debilitamiento que produjo dificultades para aumentar los precios de los productos.

“El tissue mostró una sólida demanda debido a una menor competencia proveniente de Medio Oriente, pero esto comenzó a revertirse hacia finales del trimestre. En cuanto a los precios, a pesar de los movimientos en la demanda, la fibra corta ha registrado alzas durante todo el trimestre”, apuntó.

Capitalización de Copec

Más temprano este miércoles se informó que el directorio de Arauco citó la tarde del martes a una junta extraordinaria de accionistas para aprobar un contrato de compromiso de aporte de capital de US$ 450 millones para la compañía. El encuentro se fijó para el próximo 10 de septiembre.

Anteriormente, el 25 de junio, el directorio de Empresas Copec había acordado la aprobación de la operación, llamada acuerdo de apoyo de capital (ESA, por sus siglas en inglés), hacia su brazo forestal Arauco.

La compañía se encuentra desarrollando un megaproyecto en Brasil, Sucuriú, que contempla una inversión de US$ 4.600 millones y que producirá 3,5 millones de toneladas de pulpa por año.

“Empresas Copec se comprometerá, irrevocable e incondicionalmente, a mantener disponible para Arauco un monto de hasta US$450 millones, que podrá ser solicitado, en una sola suma o en varias, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, ante la ocurrencia de determinados eventos de activación” , comunicó la empresa en un hecho esencial.

Mientras el ESA se encuentre vigente, Arauco pagará una comisión ascendente de 0,3% anual, la que está calculada bajo el saldo no desembolsado del monto comprometido.

“La celebración del ESA no implicará un desembolso inmediato para Empresas Copec. Sus eventuales efectos financieros dependerán de la ocurrencia de alguno de los eventos de activación y del monto que Arauco solicite, por lo que no es posible cuantificarlos a esta fecha”, señaló Empresas Copec.

Además, el directorio definió a EY Consultores Limitada como evaluadores independientes del proceso, para que comuniquen a los accionistas las condiciones de la operación, los plazos y su posible impacto en Arauco.

El proceso tiene lugar en medio de una fuerte presión financiera de la compañía, por la inversión que está realizando en Brasil. En mayo de este año, el gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro, dijo en el conference call de la firma que habían comprometido una inyección de capital de US$ 1.200 millones desde Empresas Copec a Arauco, y que ya habían inyectado US$ 750 millones. Allí sostuvo que “los US$ 450 millones restantes se van a inyectar US$ 200 millones en junio y US$ 250 millones para final del año”.

Otro de los caminos financieros que tiene la compañía es vender bosques. “Estamos considerando vender algo de bosque. La idea es vender árboles en pie, principalmente en Chile, donde tenemos muchos activos biológicos. Tenemos cerca de US$ 2.500 millones en activos biológicos. La idea es vender árboles en pie con un contrato que nos ponga esa fibra a disposición por si la necesitamos. Solo que tengo la opción de comprar esa fibra más lejos. Esa es la primera opción”, explicó aquella vez el director financiero de Arauco, Gianfranco Truffello.