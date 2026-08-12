“Es un resultado muy maduro del Congreso”: Quiroz valora aprobación de los tres vetos de megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró este martes la aprobación en el Senado de los tres vetos supresivos presentados por el gobierno en el marco de la tramitación de la megarreforma.

El Ejecutivo había formulado reparos a las disposiciones que eliminaban el anatocismo -el cobro de interés sobre interés-, el denominado “olvido financiero” y el pago a 30 días a las pymes por parte del Estado.

Las tres correcciones impulsadas por La Moneda fueron respaldadas por el Senado, despejando el camino para la promulgación de la ley, solo a la espera de lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional ante los requerimientos de la oposición y del propio gobierno.

Tras conocerse el resultado, Quiroz destacó particularmente la votación relacionada con el pago a 30 días a las pymes.

“Valoro mucho y creo que es una reflexión muy profunda, porque hubo muchos votos que fue mucho más allá del oficialismo, que se abstuvieron o apoyaron, porque hay una legítima duda de que esto se pueda arreglar por medio de un simple artículo”, afirmó.

“Creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme”, agregó el jefe de la billetera fiscal.

Confianza ante requerimientos en el TC

Asimismo, el secretario de Estado abordó el inicio de los alegatos ante el Tribunal Constitucional por los requerimientos presentados por la oposición contra disposiciones de la megarreforma.

“El TC es muy relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico y económico. Mañana se va a pronunciar sobre las normas que fueron impugnadas”, señaló.

“Tenemos plena confianza en que vamos a tener un resultado positivo porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional”, cerró Quiroz.