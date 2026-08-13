MOP entrega informe de las lluvias en Chile: se registraron 1.345 afectaciones, de las cuales faltan 457 por recuperar

Luego del intenso sistema frontal que afectó a gran parte del país durante julio e inicios de agosto, abarcando desde la zona norte hasta la zona central y sur de Chile, el Ministerio de Obras Públicas elaboró un informe llamado “Balance sistema frontal julio 2026″, donde analiza las diferentes variables, tanto políticas como de gestión, relacionadas con el evento climático.

Su presentación estaba prevista que la realizara Louis de Grange, biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, la tarde de este martes ante la Cámara de Diputados en una sesión que trataría lo ocurrido durante el último sistema frontal.

Convocado junto a otros tres ministros -María Jesús Wolff (Desarrollo Social), Ximena Rincón (Energía) y Claudio Alvarado (Interior)-, De Grange no alcanzó a exponer el documento.

Pero La Tercera tuvo acceso a esas cifras, las que con fecha de corte al 8 de agosto revelan que frente a esta emergencia climática desde el MOP debieron abordar la situación y gestión de riesgos en cuatro etapas: mitigación, preparación, recuperación y respuesta.

El documento señala que se registraron 1.345 afectaciones, de las cuales 888 ya se encuentran recuperadas y 457 aún por recuperar. En detalle, 816 corresponden a caminos, 31 a puentes, 8 a obras portuarias y 48 a servicios sanitarios rurales, entre otros.

“Se identificaron dos desafíos prioritarios. El primero es la vulnerabilidad de algunos ejes estratégicos, como la Ruta 5 en la zona norte, cuya interrupción puede afectar significativamente la conectividad, el abastecimiento y las cadenas logísticas. El segundo es fortalecer la capacidad para sistematizar la información de los daños que estas emergencias generan”, establece De Grange.

En lo referido a recuperación, el escrito sostiene que se instalaron puentes mecano, se recuperó la Ruta C-10–Quebrada Totoral, severamente afectada en el km 101 por la activación de la quebrada Totoral. Hacia la costa, la Avenida Altamirano de Valparaíso presentó un socavón, poniendo en riesgo la conectividad del puerto.

De Grange señala que previo a la llegada del evento meteorológico se ejecutaron diversas medidas de mitigación, que incluyeron análisis de riesgo, monitoreo, reuniones de los equipos de emergencia del MOP y mantenimiento preventivo. “Una vez finalizado este frente es posible concluir que las coordinaciones previas y las medidas preventivas implementadas fueron determinantes para mitigar los impactos del evento meteorológico. De no haberse realizado estas acciones anticipadamente, las afectaciones habrían sido mucho mayores y los tiempos de respuesta y recuperación más prolongados”, asevera.

Personal del MOP.

El documento del MOP sostiene que en lo referido a concesiones, las mayores complicaciones y afectaciones se registraron en la Ruta 5, en el tramo La Serena-Vallenar. También la concesión de la Ruta 5 en el tramo Vallenar-Caldera.

En ellas se implementaron medidas de recuperación, con cortes de ruta en coordinación con Carabineros por activaciones de quebradas, aludes, socavaciones, restricciones en puentes y desprendimientos; asistencia y evacuación de usuarios; despeje de calzadas; habilitación de huellas y pasos provisorios; reparación y protección de socavaciones, entre otras.

Hubo, asimismo, 485 servicios sanitarios rurales (encargados del agua potable en zonas rurales) con algún grado de afectación a nivel nacional, de los cuales 445 están recuperados.

En materia de telecomunicaciones, el documento indica que 21.723 estaciones de la Subtel estuvieron bajo monitoreo permanente entre las regiones de Atacama y Los Lagos, viéndose afectadas en algunos casos por las consecuencias del sistema frontal. Fueron 560 las afectaciones.

El 2,88% de las estaciones a nivel nacional estuvieron caídas; el 0,5% de la infraestructura crítica se vio afectada, mientras que Coquimbo fue la región más dañada, con un 12,89% de afectación, revela el escrito.

Debido a lo anterior, se activaron mecanismos de contingencia para mantener la conectividad en las zonas afectadas a través de Roaming Automático Nacional de Emergencia (RAN-E) en regiones como Atacama, Coquimbo, el Maule y La Araucanía.

En cuanto a comunicaciones de emergencia, el MOP cifra en 243 las alertas SAE despachadas hasta el 8 de agosto, que son los mensajes de alerta de emergencia enviados desde Senapred. De ellos, la mayoría fue en la región de Coquimbo (81), seguido de Atacama (59) y el Biobío (36).

El documento, antes del balance posterior a la emergencia, contextualiza la cantidad de agua que cayó en gran parte del país.

Construcción de piedras.

“El sistema frontal que comenzó el 16 de julio fue un evento de magnitud excepcional, una de las peores emergencias climáticas de los últimos 40 años, y provocó afectaciones severas en la infraestructura pública de al menos once regiones, desde Atacama hasta Los Lagos”, señala De Grange.

El escrito también dedica espacio para abordar la mitigación. El informe señala que se realizó limpieza de cauces en diferentes puntos del país, como la quebrada Cachiyuyo, donde se implementó la construcción de un enrocado, la quebrada Seca en Lo Barnechea, la quebrada de Ramón que atraviesa Las Condes, La Reina y Peñalolén, donde se restituyeron los muros, y otros como el río Mataquito, en Licantén.

Añade que también se trabajó en el sistema de drenaje de aguas lluvias. Por ejemplo, en el colector Santa Corina se realizó una obra para el mejoramiento de la capacidad hidráulica de la red de aguas lluvias de Santiago, por frecuentes desbordes en años anteriores que afectaron la comuna de Pudahuel e interrumpieron la Ruta 68.

En materia de preparación se llevaron a cabo reuniones periódicas de emergencia de equipos del MOP, a través de monitoreo y coordinación con la DGOP, DGA y DGC, además de coordinación regional con foco en la zona de catástrofe, despliegue de maquinarias y equipos.

Durante la emergencia, además, se desplegaron 531 maquinarias y 1.423 personas del MOP.