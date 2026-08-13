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    Sebastián Piñera en 50 voces globales: lanzan libro con testimonios de líderes mundiales sobre el expresidente

    En la ceremonia participaron el canciller Francisco Pérez Mackenna, el rector UC Juan Carlos de la Llera, la historiadora Sol Serrano y la hija del exmandatario, Magdalena Piñera, quien dijo que al texto es un homenaje al liderazgo internacional de su padre, pero también una reflexión sobre la importancia de cuidar la defensa de la libertad y la democracia.

    Por 
    Lya Rosen
    Parte de los participantes en el lanzamiento del libro Sebastián Piñera en 50 voces globales, entre ellos Magdalena Piñera y el canciller Francisco Pérez Mackenna. Foto: Prensa Fundación Presidente Sebastián Piñera.

    El Centro de Extensión UC acogió la tarde de este miércoles el lanzamiento de Sebastián Piñera en 50 voces globales, libro que reúne testimonios de figuras políticas, intelectuales, empresariales y defensores de los derechos humanos que conocieron al fallecido expresidente chileno.

    En la ceremonia, presentada por Iniciativa UC - Presidente Sebastián Piñera, participaron la ex primera dama Cecilia Morel, la hija del exmandatario y vicepresidenta de su fundación, Magdalena Piñera Morel; el rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera; la Premio Nacional de Historia, Sol Serrano, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

    Fue precisamente el canciller quien en su intervención afirmó que “este no es un texto para convencer sino para comprender. Entender mejor a un protagonista de nuestra historia republicana como lo fue Sebastián Piñera”.

    El ministro recordó que conoció al exjefe de Estado a mediados de los 70, cuando él era un estudiante de la Escuela de Economía y Piñera fue a dar una charla al Campus San Joaquin de la UC. “Todavía tengo en mi memoria lo inspiradora que fue su presentación, ello a pesar de los años transcurridos", afirmó.

    Libro Sebastián Piñera en 50 voces globales. Foto: Prensa Fundación Presidente Sebastián Piñera.

    De la misma forma recordó que se volvieron a encontrar en 1985, “cuando trabajé bajo su dirección en Citicorp. De su liderazgo como jefe aprendí de la importancia del trabajo hecho con excelencia”.

    Además relevó varias de las reflexiones que contiene el volumen, entre ellas la de Lawrence Kotlikoff, “su compañero de doctorado en Harvard y amigo durante toda la vida, probablemente escribe las páginas más íntimas del libro”.

    “Lo describe como un estudiante extraordinario, brillante ‘en el sentido estadounidense de súper inteligente, pero también en el sentido británico de verdaderamente especial’”, apunto el jefe de la cartera de exteriores.

    También resaltó al expresidente de EE.UU. Barack Obama recordando el rescate de los treinta y tres mineros como uno de esos momentos que capturaron la atención del mundo entero. Junto con mencionar una cita del jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “que me parece especialmente apropiada”.

    “En una ocasión Piñera le recordó una frase de San Agustín: ‘Los tiempos son como los hombres los hacen. Seamos mejores y los tiempos serán mejores’. Tal vez esa frase explique también el sentido profundo de este libro. No pretende decirnos que Sebastián Piñera fue un hombre perfecto. Ninguno de estos autores sostiene eso. Al contrario”, apuntó.

    Luego subrayó que ellos “reconocen entre sus éxitos errores, limitaciones, derrotas y decisiones discutibles. Pero todos coinciden en algo mucho más importante. Que fue un protagonista decisivo de la historia reciente de Chile y de América Latina”.

    Por su parte, Magdalena Piñera se refirió al texto, destacando que “este libro no solo es un homenaje al liderazgo internacional de Sebastián Piñera Echenique en la defensa de la libertad y la democracia, sino también una reflexión sobre la importancia de cuidar estos principios y nuestras instituciones, pues la democracia no es algo heredado porque sí, sino algo que se cuida y se trabaja todos los días”.

    Lanzamiento libro Sebastián Piñera en 50 voces globales en Centro de Extensión UC. Foto: Prensa Fundación Presidente Sebastián Piñera.

    En el lanzamiento también estuvieron presentes el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange; el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y el exmandatario de México, Felipe Calderón.

    De acuerdo a sus editores, Sebastián Piñera en 50 voces globales busca recoger distintas miradas internacionales sobre el desaparecido presidente y, al mismo tiempo, proyectar hacia el futuro las ideas, experiencias y aprendizajes de su vida pública.

    Entre quienes participan se encuentran expresidentes y líderes políticos de distintas corrientes, además de empresarios, intelectuales y referentes internacionales en materia de democracia y derechos humanos.

    Entre ellos mandatarios internacionales y figuras de la política como los mencionados Barack Obama y Luiz Inácio Lula da Silva, junto con Emmanuel Macron, José Mujica, Mauricio Macri, Iván Duque, María Corina Machado y Alberto Núñez Feijóo, a los que se suman personalidades del mundo empresarial como Ana Botín, Marcos Galperin y Marcelo Mindlin; intelectuales como Niall Ferguson y Moisés Naím; y especialistas en derechos humanos como José Miguel Vivanco y Claudio Grossman.

    Más sobre:LanzamientoLibroSebastián Piñera en 50 voces globalesFrancisco Pérez MackennaMagdalena Piñera MorelNacional

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