Explosión subterránea de gas destruye casa en Independencia y deja cuatro personas lesionadas

Una fuga de gas subterránea causó este miércoles una explosión de gran magnitud que destruyó una casa en la comuna de Independencia, causó daños a un número indeterminado de otras viviendas y dejó a cuatro personas lesionadas, con quemaduras de diversa consideración.

Todo comenzó cerca de las 17 horas, cuando la emergencia fue informada a la central de Bomberos. En ese minuto, voluntarios de cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), con seis carros bomba, se dirigieron a la intersección de pasaje Coraceros con Walter Lihn Kropp.

A su llegada, los bomberos se encontraron con una vivienda en llamas y cuatro personas lesionadas.

El capitán Luis Salinas, de la 8ª compañía del CBS, indicó que el origen de las llamas se está investigando, pero que todo apunta a una fuga de gas existente, por la cual personal de Metrogas efectuaba trabajos en la vía pública, a un metro y medio de profundidad.

“Sabemos que había una fuga que estaba siendo trabajada por personal técnico de Metrogas y empresas subcontratistas y, lo que se presume en este minuto, es que esa fuga de gas permeó el terreno y se acumuló debajo de una de estas casas. Producto de eso puede haber habido algún tipo de contacto que provocó una explosión, la que generó la destrucción del 70% de una de las viviendas, levantando la techumbre, y la onda expansiva provocó daños también en algunas viviendas”.

Agregó que, al llegar al lugar, “encontramos cuatro lesionados por diversas quemaduras, más uno de una empresa contratista que tiene algo menor en un pie, un esguince o algo similar”, sostuvo el comandante Salinas. Todos los afectados fueron derivados a centros asistenciales.

Sobre la causa de la fuga de gas inicial, la autoridad bomberil indicó que aún no se puede descartar ninguna hipótesis.

“Tenemos información, que se está corroborando, de que frente a donde sucedió esto hay una plaza y se estaban haciendo trabajos de alimentación de las líneas hídricas para el regadío, pero es algo que no tenemos claro todavía”, sostuvo, aunque indicó que no se descarta que tales faenas hayan generado la fuga de combustible.

Para esclarecer esto, peritos del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos realiza trabajos en el lugar mientras personal de Metrogas continúa las labores para contener la fuga.