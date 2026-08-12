Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones. Foto: ATON.

Cinco días de lluvia. Ese es el escenario que le esperaría a la Región Metropolitana durante los próximos días, según el pronóstico. Y es que todo apunta a que se darán las condiciones para que la capital vuelva a recibir precipitaciones.

Eso sí, pese a que se han anunciado cinco jornadas lluviosas, no serán continuas. Sino que se repartirían desde este miércoles 12 hasta el domingo 16.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya da indicios de lluvia hacia el final de la semana, mientras que los meteorólogos también han anunciado que uno de los eventos podría comenzar antes de lo planeado.

Esto es lo que se sabe sobre las próximas lluvias en Santiago.

Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones. Foto: ATON.

Lluvia en Santiago: cuándo y cómo será el evento

Según distintos meteorólogos, la primera llegada de la lluvia podría ocurrir este miércoles 12 de agosto . Durante esta jornada, la baja segregada que dejará registros intensos en el norte, podría afectar levemente a la zona central.

Pero si es que llegara a pasar, esta sería de características débiles.

Algo similar podría pasar el jueves 13 : los datos de Meteochile muestran probabilidad de chubascos en la tarde y/o noche en toda la RM. Esta vez, será un nuevo frente que dejará chubascos y, según Meteored, entre 4 y 10 milímetros de agua caída en el centro de Santiago.

Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones. Foto: ATON.

El viernes 14, el pronóstico muestra lluvia durante casi todo el día en Santiago : se esperan chubascos normales y aislados, con una breve pausa en la mañana en todos los sectores, a excepción de San José de Maipo, donde precipitaría durante todo el día.

Esta misma inestabilidad se mantendría el sábado 15 . Metechile muestra chubascos normales y aislados desde la tarde hasta la noche, mientras que otros modelos meteorológicos esperan acumulados entre 5 y 12 mm.

Esto se extendería hasta el domingo 16 , jornada en la que podrían registrarse precipitaciones nuevamente, aunque, al igual que los otros días, de carácter débil.

Según Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, estos cinco días de lluvia no serán intensos. Sin embargo, durante todo el período podrían juntarse entre 35 y 45 mm de agua caída.