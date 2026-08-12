SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral

    Chile cruzó un umbral demográfico que cambiará la economía durante las próximas décadas. Las proyecciones indican que hacia 2069 la mitad de la población pertenecerá al grupo de adultos mayores. Ese fenómeno, lejos de ser sólo un desafío previsional o sanitario, comienza a instalar una presión silenciosa sobre el mercado laboral: quién cuidará a una población crecientemente dependiente.

    Bárbara PezoaPor 
    Bárbara Pezoa
    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio. Foto: Pexels

    El nuevo Zoom de Género elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Fundación ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago pone cifras a un problema que hasta ahora permanecía relativamente invisible. Hoy, el 65,6% de quienes cuidan a personas de 15 años o más con dependencia funcional son mujeres. Y ese rol tiene un costo laboral evidente: menor participación, mayor desempleo y una inserción más precaria en el mercado del trabajo.

    La fotografía habla por si sola. Mientras las mujeres que no ejercen labores de cuidado presentan una participación laboral de 54,1%, entre las cuidadoras esa cifra cae a 39,2%. A ello se suma una mayor informalidad y subempleo, configurando una brecha que ya no responde únicamente a la maternidad, sino a una nueva etapa del ciclo de vida: el cuidado de adultos mayores.

    Para Juan Bravo, director del OCEC-UDP, el principal hallazgo del estudio es que el envejecimiento acelerado transformará el cuidado en uno de los factores más relevantes para explicar la evolución futura del empleo femenino. “Las mujeres cuidadoras de personas adultas con dependencia funcional exhiben menor participación laboral, mayor desempleo y una mayor inserción en empleos de mala calidad en comparación con las mujeres que no ejercen este rol”, afirma.

    El economista advierte que se trata de un cambio estructural y no de un fenómeno transitorio. A medida que aumente la población con dependencia severa, crecerá simultáneamente la demanda por cuidadoras especializadas, pero también el número de mujeres que abandonarán el mercado laboral para asumir esos cuidados de manera informal dentro de sus familias.

    El impacto, sostiene, será especialmente severo para las mujeres con menor nivel educacional, cuyos ingresos potenciales muchas veces no justifican el costo de contratar servicios de cuidado externos. “Lo más probable es que el efecto final sea reducir con mayor fuerza la participación laboral de las mujeres con bajos niveles educativos”, señala.

    Desde Fundación ChileMujeres observan una transformación que redefine el debate sobre la igualdad de oportunidades. “El cuidado en Chile sigue siendo, mayoritariamente, una tarea realizada por las mujeres. Es un ciclo que nunca termina: primero los hijos, después los adultos mayores, casi sin pausa entre una etapa y otra”, afirma su gerenta general, María José Díaz. Ese tránsito entre maternidad y cuidado de familiares mayores configura, a su juicio, un “segundo techo de cristal”.

    Las cifras muestran que la inactividad femenina por cuidado de adultos mayores ya comenzó a crecer. Antes de la pandemia representaba el 0,6%, y en 2024 llegó al 1,4%, restando cerca de un punto porcentual a la participación laboral femenina.

    El desafío también interpela al sector privado. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, sostiene que el problema refleja una falla estructural mucho más profunda que las políticas empresariales tradicionales.

    “Tenemos un segmento de la población, mayoritariamente femenino, que pasa del cuidado de menores al de adultos mayores, dificultando su inserción laboral en el mercado formal”, indica

    A su juicio, el desafío es compartido: avanzar hacia una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres, desarrollar una industria formal de cuidados y adaptar el mercado laboral con mayor flexibilidad para que las personas puedan compatibilizar empleo y responsabilidades familiares.

    El debate ya dejó de ser exclusivamente social. Como advierte Bravo, una menor participación laboral femenina implica menos crecimiento potencial para el país. En una economía que enfrenta una desaceleración producto del envejecimiento, mantener fuera del mercado a miles de mujeres significa desperdiciar capital humano, reducir productividad y profundizar las brechas de pobreza.

    La gran interrogante es si Chile llegará preparado. Porque el envejecimiento ya no pertenece al futuro. Y si el país no construye una red de cuidados capaz de repartir esa carga entre el Estado, el mercado y las familias, la mayor longevidad podría terminar consolidando una de las desigualdades más persistentes del mercado laboral chileno.

    Más sobre:CuidadosEnvejecimientoTrabajoLaboralEconomíaPulsoChileMujeresGénero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Gobierno en alerta ante fuertes lluvias anunciadas para esta noche en el norte: suspenden clases en Atacama y zonas de Antofagasta

    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Lo más leído

    1.
    Banco Santander pide la quiebra de empresario Franck Lançon, el “zar de los residuos mineros”

    Banco Santander pide la quiebra de empresario Franck Lançon, el “zar de los residuos mineros”

    2.
    Caso Sartor: defensores y querellantes se dividen por fallo de la Suprema que declaró ilegal primera intervención de CMF

    Caso Sartor: defensores y querellantes se dividen por fallo de la Suprema que declaró ilegal primera intervención de CMF

    3.
    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    4.
    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    5.
    Bice Inversiones calcula que sociedad de Julio Ponce ingresará al Ipsa en septiembre

    Bice Inversiones calcula que sociedad de Julio Ponce ingresará al Ipsa en septiembre

    6.
    El grupo Falabella anota un sólido resultado operacional en el segundo trimestre

    El grupo Falabella anota un sólido resultado operacional en el segundo trimestre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado
    Chile

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral
    Negocios

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    CBRE: inversión inmobiliaria alcanza su mayor optimismo para este 2026

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”
    El Deportivo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

    Un rebote y el balón se clavó en el ángulo: el gol con que Fernando Zampedri le da vida a la UC ante Estudiantes

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada
    Cultura y entretención

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos
    Mundo

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Pedro Ultreras, periodista y cineasta autor del documental La Bestia: “México siempre ha sido territorio minado para los migrantes”

    Justicia brasileña rechaza secreto total en causa contra chileno por insultos racistas y limita reserva a antecedentes sobre su salud mental

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas