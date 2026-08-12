Repasa el empate entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores
Los cruzados enfrentaronn al equipo argentino en el duelo de ida del cuadro de los 16 mejores del torneo continental y lograron rescatar un punto. Revive toda la emoción del encuentro en el siguiente relato virtual de El Deportivo.
Estudiantes 1-1 U. Católica
Hasta la próxima
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Partido terminado
Católica logra un buen punto en Argentina. No jugó bien. Pero tiene a Zampedri. La revancha será en Santiago, la próxima semana.
¡Uf!
94′. Una pelota que es de vuelta al centro del área por un jugador cruzado y Farías no le da bien. Casi cae el segundo del local.
Agregado
90′. Se jugarán 6 minutos más en este partido.
Tarjeta Amarilla
90′. Palacios es amonestado en Estudiantes.
Caliente
88′. Zampedri bota a Carrillo y luego hubo empujones varios.
A morder
Cambio
1-1
El empate
80′. Zampedri recibe fuera del área. Busca el ángulo contrario, Da en la punta del pie de un defensa de Estudiantes y ese balón se cuela en un ángulo imposible para Muslera.
Goooooooooooooool de Católica
Tarjeta Amarilla
78′. Cuevas empuja a un jugador de Estudiantes en una discusión y es amonestado. Suspendido para la revancha.
Tarjeta Amarilla
73′. Rodríguez es amonestado en el local por falta.
Golpe
Reclamo
69′. Zampedri le pide al árbitro que revise la jugada anterior. No le hacen caso.
Patada
67′. Correa le da un patadón a Zampedri. No le muestran tarjeta.
El local responde
Cambio en la UC
Se salva la UC
61′. Correa, en la primera que toca, cabecea. Y apenas la saca Bernedo.
Cambio
Reclamos
55′. Estudiantes pide penal por supuesta falta sobre Castro. La UC pide tarjeta para Castro por golpear a Giani. El juez no cobra nada.
¿Para qué te traje?
49′. Pérez estaba solo frente al arco cruzado. Se le enreda el pie y le pega desviado. Era el segundo de Estudiantes.
Segundo tiempo
Católica buscará al menos el empate en esta segunda fracción.
Descanso
Todo mal para la UC. No juega bien, va perdiendo y Zampedri quedó suspendido para la revancha.
Agregado
45′. Se jugarán 4 minutos más en esta primera parte.
Centro
42′. Martínez pone la pelota en el área de Estudiantes. Se la queda el portero Muslera.
Remate
37′. Tobio Burgos le pega desde fuera. El portero de la UC se queda con el balón.
Mal rechazo
35′. Mena intenta sacar la pelota del área de la UC. Le sale al arco. Ataja Bernedo.
La primera de la UC
33′. Zampedri conecta un centro al área. Su tiro sale elevado.
No progresa
30′. Católica no logra traspasar la línea de volantes y se queda sin ofensiva.
Disparo
26′. Carrillo apura el tranco y busca el ángulo. Se salva Católica.
Minuto de Hidratación
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Tiro de esquina
18′. Un córner para los cruzados. Despeja la defensa de Estudiantes.
Cabezazo
16′. Núñez gana por aire para Estudiantes. Eleva.
Dominio
11′. Estudiantes es dueño del balón. Católica no logra hacer su juego.
Tarjeta Amarilla
9′. Zampedri es amonestado en Católica. Por acumulación, queda suspendido para la revancha.
El primero de Estudiantes
1-0
4′. Centro al área cruzada. Fallan las marcas y Tobio Burgos dispara abajo para abrir la cuenta en Argentina.
Goooooooooooool de Estudiantes
Comienza el partido
Católica y Estudiantes ya juegan los octavos de la Copa.
El 11 de Católica
Formación de Estudiantes
Equipos a la cancha
Estudiantes y Católica ya pisan el gramado argentino.
Números
Católica lleva 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en lo que va de la Copa. Estudiantes tiene 2 triunfos, 1 empate y 2 caídas.
Memoria
Previa
Duelo de ida
Católica y Estudiantes juegan hoy en Argentina y definen la llave, la próxima semana, en Chile.
Buenas noches
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