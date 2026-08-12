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    EN VIVO

    Repasa el empate entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores

    Los cruzados enfrentaronn al equipo argentino en el duelo de ida del cuadro de los 16 mejores del torneo continental y lograron rescatar un punto. Revive toda la emoción del encuentro en el siguiente relato virtual de El Deportivo.

    Zampedri lidera el ataque de la UC. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Estudiantes 1-1 U. Católica

    Hasta la próxima

    Vive toda la Liga de Primera en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Partido terminado

    Católica logra un buen punto en Argentina. No jugó bien. Pero tiene a Zampedri. La revancha será en Santiago, la próxima semana.

    ¡Uf!

    94′. Una pelota que es de vuelta al centro del área por un jugador cruzado y Farías no le da bien. Casi cae el segundo del local.

    Agregado

    90′. Se jugarán 6 minutos más en este partido.

    Tarjeta Amarilla

    90′. Palacios es amonestado en Estudiantes.

    Caliente

    88′. Zampedri bota a Carrillo y luego hubo empujones varios.

    A morder

    Cambio

    1-1

    El empate

    80′. Zampedri recibe fuera del área. Busca el ángulo contrario, Da en la punta del pie de un defensa de Estudiantes y ese balón se cuela en un ángulo imposible para Muslera.

    Goooooooooooooool de Católica

    Tarjeta Amarilla

    78′. Cuevas empuja a un jugador de Estudiantes en una discusión y es amonestado. Suspendido para la revancha.

    Tarjeta Amarilla

    73′. Rodríguez es amonestado en el local por falta.

    Golpe

    Reclamo

    69′. Zampedri le pide al árbitro que revise la jugada anterior. No le hacen caso.

    Patada

    67′. Correa le da un patadón a Zampedri. No le muestran tarjeta.

    El local responde

    Cambio en la UC

    Se salva la UC

    61′. Correa, en la primera que toca, cabecea. Y apenas la saca Bernedo.

    Cambio

    Reclamos

    55′. Estudiantes pide penal por supuesta falta sobre Castro. La UC pide tarjeta para Castro por golpear a Giani. El juez no cobra nada.

    ¿Para qué te traje?

    49′. Pérez estaba solo frente al arco cruzado. Se le enreda el pie y le pega desviado. Era el segundo de Estudiantes.

    Segundo tiempo

    Católica buscará al menos el empate en esta segunda fracción.

    Descanso

    Todo mal para la UC. No juega bien, va perdiendo y Zampedri quedó suspendido para la revancha.

    Agregado

    45′. Se jugarán 4 minutos más en esta primera parte.

    Centro

    42′. Martínez pone la pelota en el área de Estudiantes. Se la queda el portero Muslera.

    Remate

    37′. Tobio Burgos le pega desde fuera. El portero de la UC se queda con el balón.

    Mal rechazo

    35′. Mena intenta sacar la pelota del área de la UC. Le sale al arco. Ataja Bernedo.

    La primera de la UC

    33′. Zampedri conecta un centro al área. Su tiro sale elevado.

    No progresa

    30′. Católica no logra traspasar la línea de volantes y se queda sin ofensiva.

    Disparo

    26′. Carrillo apura el tranco y busca el ángulo. Se salva Católica.

    Minuto de Hidratación

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    Tiro de esquina

    18′. Un córner para los cruzados. Despeja la defensa de Estudiantes.

    Cabezazo

    16′. Núñez gana por aire para Estudiantes. Eleva.

    Dominio

    11′. Estudiantes es dueño del balón. Católica no logra hacer su juego.

    Tarjeta Amarilla

    9′. Zampedri es amonestado en Católica. Por acumulación, queda suspendido para la revancha.

    El primero de Estudiantes

    1-0

    4′. Centro al área cruzada. Fallan las marcas y Tobio Burgos dispara abajo para abrir la cuenta en Argentina.

    Goooooooooooool de Estudiantes

    Comienza el partido

    Católica y Estudiantes ya juegan los octavos de la Copa.

    El 11 de Católica

    Formación de Estudiantes

    Equipos a la cancha

    Estudiantes y Católica ya pisan el gramado argentino.

    Números

    Católica lleva 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en lo que va de la Copa. Estudiantes tiene 2 triunfos, 1 empate y 2 caídas.

    Memoria

    Previa

    Duelo de ida

    Católica y Estudiantes juegan hoy en Argentina y definen la llave, la próxima semana, en Chile.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Universidad CatólicaUCCatólicaCopa LibertadoresEstudiantes La PlataEstudiantesCatólica vs EstudiantesFútbol en vivoLibertadores en vivoMinuto a MinutoFútbol Internacional

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