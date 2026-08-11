Revive la derrota de Chile ante Turquía, la que le impedirá jugar los octavos de final del Mundial de Vóleibol Sub 17
Chile afronta el último duelo por la fase de grupos del torneo que se disputa en nuestro país.
Chile: 16 - 15 - 13
Turquía: 25 - 25 - 25
Lo que viene para las Guerreras Rojas
Con este resultado, Chile no podrá clasificar a los octavos de final del torneo. Este miércoles se medirán contra Brasil.
Punto, tercer set y partido para Turquía
Las euroasiáticas vencieron por 25-13 a las Guerreras Rojas.
Chile ajusta piezas
El head coach Raúl Pereyra ordena a las jugadoras, luego de un buen inicio en el tercer set, en el que las chilenas pudieron hacerle daño a las turcas.
¡Ya se juega el tercer set!
Segundo set también para Turquía
Las Guerreras Rojas cayeron en la segunda manga por 15-25.
Conoce a una de las estrellas de las Guerreras Rojas
¡Comienza el segundo set!
Primer set para Turquía
Las euroasiáticas vencieron en la primera manga a Chile por 25-16.
¿Qué necesitan las Guerreras Rojas?
Cabe destacar que con el triunfo de Tailandia 3 sets a 0 ante Egipto en la previa de este duelo, Chile necesita vencer por un marcador amplio a Turquía para seguir en competencia.
Vienen de un triunfo
Las Guerreras Rojas vencieron este lunes a Egipto, en su primera victoria en el Grupo A del torneo.
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta a Turquía, por el cierre de la fase de grupos del Mundial de Vóleibol Sub 17.
Ya están los dos equipos en la cancha del Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Chile y Turquía, en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Vóleibol Sub 17.
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