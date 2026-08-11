SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    Heinz Wuth, cocinero y divulgador de ciencia aplicada a la cocina, probó la tecnología Fusion Core de Tefal. La línea soporta utensilios de metal y entra al horno hasta 250 °C. Tras meses de uso, el especialista asegura que la antiadherencia se mantiene como el primer día.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    Para medir la antiadherencia de una sartén no hace falta un laboratorio: basta un huevo. Así lo plantea el cocinero y divulgador Heinz Wuth, que lleva meses trabajando con la línea Excellence Plus de Tefal, fabricada en Francia con la tecnología Fusion Core.

    “El huevo es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados por su estructura proteica. Si uno fríe bien un huevo y este se despega, es una manera de evaluar bien la antiadherencia”, dice.

    Hay una condición previa, eso sí. “Tiene que precalentarse bien, pero no a altísimas temperaturas y tampoco por poco tiempo. Un precalentamiento breve, de menos de un minuto, es más que necesario. En algunos casos, 30 segundos cuando son muy nuevas, y ahí todo funciona muy bien”, agrega.

    “Los precalentamientos son importantes”

    Heinz Wuth, cocinero y divulgador de ciencia aplicada a la cocina, probó la tecnología Fusion Core de Tefal

    La antiadherencia depende de dos factores: que la capa superior suelte los alimentos y que se mantenga firme sobre el cuerpo metálico. Fusion Core trabaja sobre lo segundo.

    Tefal la describe como una matriz que fija el recubrimiento en profundidad, en lugar de dejarlo como una película apoyada en la superficie. Ese anclaje es el argumento de la marca para permitir espátulas y cucharones metálicos, históricamente vetados en este tipo de piezas.

    El metal con el tiempo es más abrasivo y puede ir retirando un poco la capa protectora, que es la antiadherencia. Fusion Core, como tiene mayor resistencia, dura más”, señala Wuth.

    Tefal afirma que el recubrimiento resiste hasta nueve veces más que su versión básica. La cifra sale de una comparación interna en pruebas de desgaste, con los mismos alimentos, tiempos y temperaturas, y mide resistencia, no años de vida útil. Wuth prefiere hablar desde su experiencia. “En un hogar es todo muy diferente. Por el tiempo que las llevo utilizando, sí he notado que han durado más, pero aún no puedo dar una cifra exacta. Se sienten mucho más resistentes y siguen funcionando con la misma antiadherencia desde el día uno”, cuenta.

    El recubrimiento es solo una parte del asunto. La otra está en la combinación de metales del cuerpo. “El acero inoxidable es un material muy resistente, pero no conduce muy bien la temperatura. El aluminio no es tan resistente, pero sí conduce muy bien. Se unen estos dos materiales y, con sus propiedades de resistencia y buena conductividad, la sartén puede cocinar de manera mucho más pareja”, describe el cocinero. En la base va una rejilla de acero que capta la energía de las cocinas de inducción, mientras el aluminio reparte el calor; el conjunto también funciona en gas, placas eléctricas y vitrocerámica.

    Al centro de cada pieza aparece Thermo-Signal, un círculo que cambia de aspecto cuando la superficie alcanza la temperatura recomendada para empezar a cocinar. No regula el fuego ni muestra grados: avisa que la sartén ya está lista. “Los precalentamientos son importantes. Uno, para asegurar la antiadherencia, y lo otro, porque le dan más vida útil al material”, apunta Wuth. El indicador convive con una regla básica de proporción: “Si uno la colapsa con muchos trozos de carne o mucha cantidad de verduras, ahí ya no va a funcionar bien”.

    Como el mango es de acero inoxidable y no hay piezas plásticas, las sartenes pueden entrar al horno hasta 250 °C, según las especificaciones de la marca. Para Wuth, eso abre técnicas que salen del repertorio de los restaurantes.

    “Puedo dorar una carne en la sartén, luego tomarla directamente y terminarla en el horno. Así tengo calor repartido por todas partes. También puedo finalizar una tortilla, hacer arroz, hasta pasteles, tartas y bizcochos”, enumera. Y remata: “Es algo que se utiliza mucho en cocina profesional y que uno puede también utilizar en la cocina de hogar”.

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    La marca conoce el rubro desde 1954, cuando el ingeniero francés Marc Grégoire patentó una sartén antiadherente; su primera fábrica abrió en 1956 con 100 unidades diarias y en 2022 el complejo de Rumilly produjo más de 35 millones de artículos de cocina. En Chile, Excellence Plus Fusion Core se vende en diámetros de 20, 24, 26 y 28 centímetros, con precios de lista entre $42.990 y $49.990, y valores promocionales en la tienda oficial que van de $32.990 a $39.990.

    Lee también:

    Más sobre:SartenesCocinaHeinz Wuthprecios Tefal Chiledurabilidad recubrimiento Tefalcocina de inducción compatibleacero inoxidable y aluminiorecubrimiento antiadherente resistenteThermo-SignalTefalprecalentamiento sarténFusion Coreutensilios metálicos permitidosconducción de calor parejasartén antiadherenteTefal Excellence Plusprueba del huevo antiadherenciaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a sujeto a 20 años de cárcel por femicidio frustrado y desacato en contexto de violencia intrafamiliar

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    Gobierno cierra la puerta a respaldar feriado para el 17 de septiembre: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa”

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Lo más leído

    1.
    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    2.
    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    3.
    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    4.
    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    5.
    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Gobierno proyecta para octubre nombramiento de cónsul para Caracas
    Chile

    Gobierno proyecta para octubre nombramiento de cónsul para Caracas

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Condenan a sujeto a 20 años de cárcel por femicidio frustrado y desacato en contexto de violencia intrafamiliar

    Marina del Sol pide revisar el modelo de licitación de casinos tras proceso que dejó desiertas a Iquique y Viña del Mar
    Negocios

    Marina del Sol pide revisar el modelo de licitación de casinos tras proceso que dejó desiertas a Iquique y Viña del Mar

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes
    El Deportivo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    Alexis Sánchez revela los motivos para irse de Europa y fichar en el Montreal de la MLS

    Dirigentes y jugadores lo miran de reojo: la frase de Marcelo Díaz sobre Michael Clark que le pasa la cuenta en la U

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba
    Cultura y entretención

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    Spotify lanzará etiquetas para identificar a artistas creados con inteligencia artificial

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina
    Mundo

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    Las dramáticas historias de sobrevivencia y muerte tras el terremoto que golpeó a Colombia

    Elevan a 181 los muertos y a más de 1.310 los heridos por el terremoto en Colombia

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?
    Paula

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron