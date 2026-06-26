Existen desde antes de la pandemia, pero el encierro -y sobre todo el teletrabajo- volvieron a los robots de cocina un completo objeto de deseo entre algunas familias chilenas.

Los robots de cocina son básicamente una jarra de acero inoxidable que amasa, pica, tritura y hierve ; cuentan con una pesa integrada y se controlan a través de una pantalla táctil (similar a una tablet), que incluye recetas para seguir paso a paso mientras ahorras ocupar ollas y sartenes (y valiosos minutos de tu tiempo).

Pero también es cierto que no emplatan ni se lavan solos, y algunas tareas -como hornear, gratinar o picar algunos ingredientes-, hay que realizarlas por fuera del equipo.

Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

Esta semana en La Tercera revisamos el robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center, un equipo de un millón de pesos que intenta resolver las quejas históricas de los usuarios de este tipo de máquinas: el tamaño de la jarra, el costo de los accesorios y las suscripciones mensuales.

Aquí te contamos qué hace bien, dónde se queda corto y si realmente vale la pena la inversión.

¿Qué es un robot de cocina?

En términos de hardware, el Robert FDV es un centro de procesamiento y cocción con un motor de 1400 W de potencia y 1000 W de potencia de calor.

En la práctica, esto significa que amasa, pica, tritura, hierve, cocina al vapor, emulsiona y hasta cocina al vacío, todo esto controlado a través de una pantalla táctil y con una pesa integrada directamente en el equipo.

Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

Su argumento de venta más fuerte es su jarra de acero inoxidable. Tiene una capacidad bruta de 4,5 litros, un salto enorme frente al estándar de 2 o 2,2 litros del mercado . Si cocinas para cuatro personas o más, se acabó eso de tener que hacer el arroz o las sopas en dos tandas separadas.

Otro argumento de este equipo es que acaba con el “pago mensual”. Uno de los grandes aciertos de FDV es su modelo cerrado. El equipo se conecta a Wi-Fi y trae más de 200 recetas guiadas gratuitas . No hay que pagar una suscripción mensual para acceder a las instrucciones paso a paso, eliminando ese molesto “peaje” post-compra de la competencia.

La pantalla anda muy bien. El panel táctil de 25,4 cm es fluido, por lo que seguir las recetas es sumamente intuitivo: los números y las instrucciones se leen sin tener que agacharse a mirar de cerca.

Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

El equipo alcanza los 130°C, lo que permite sofreír, sellar carnes o dorar cebolla de manera bastante similar a como lo harías en un sartén convencional . Otros robots de menor rango de temperatura terminan simplemente “cociendo” la cebolla en su propio jugo.

Lo otro que llama la atención es que el Robert FDV de Kitchen Center incluye varias herramientas como: vaporera de acero inoxidable (en dos tamaños), disco rallador/laminador, espátula, mariposa, cuchilla y aspa para amasar, por lo que no hay que desembolsar dinero extra por los accesorios .

Las limitaciones: lo que hay que tener en cuenta

El ecosistema de recetas es acotado. Aquí es donde se nota la diferencia con la marca alemana que lidera el rubro. Aunque 200 recetas gratuitas suenan a un buen número para empezar, palidecen frente a las más de 80.000 preparaciones que ofrece la competencia en su plataforma de pago.

Es cierto que el catálogo de FDV promete ir creciendo mediante actualizaciones, pero al día de hoy, la variedad es limitada.

¿El precio? Su valor de lista es de $999.990. Si bien, es significativamente más económico que la principal alternativa de gama alta, un millón de pesos sigue siendo una barrera de entrada altísima para un electrodoméstico .

Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

Otro tema a tener en cuenta es que, para tener una jarra de 4,5 litros y una pantalla de 10 pulgadas, necesitas una estructura robusta. El equipo mide 57 cm de alto y medio metro de fondo. Es un aparato grande y pesado. Necesitas asignarle un espacio permanente y generoso en el mesón de la cocina . Dicho de otra forma, no es algo que vayas a estar guardando y sacando de un cajón.

Considera la curva de aprendizaje . A pesar de la pantalla gigante y las recetas guiadas paso a paso, aprender a delegar los tiempos y las texturas de tus comidas a una máquina requiere un par de semanas de ensayo y error. Hay que estar dispuesto a cambiar la forma tradicional de cocinar.

¿Vale la pena?

Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

El Robert FDV viene a competir en el segmento de los robots de cocina con varios argumentos a su favor. Su principal valor es que pagas la máquina y tienes todo listo para operar: sin micropagos, sin suscripciones ocultas y con un tamaño en el que realmente puedes hacer un almuerzo completo para una familia numerosa de una sola vez, además de contar con un buen número de accesorios.

En nuestras pruebas hicimos una focaccia y un pan amasado en masa madre. ¿Cómo funciona el Robert FDV para hacer pan? El robot se encarga de la parte más pesada del proceso. Gracias a su potente motor y su paleta amasadora (incluida en los accesorios), el equipo mezcla los ingredientes (harina, levadura, agua tibia, sal) y ejecuta la función de amasado automático (generalmente entre 5 a 8 minutos, dependiendo de la receta).

Luego, aprovechando la función de temperatura controlada (hasta 37 °C - 40 °C) para leudar la masa, tenemos el entorno perfecto para que la levadura haga su trabajo antes de darle forma y llevar nuestros panes a un horno eléctrico o tradicional para el horneado final.