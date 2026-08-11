Elevan a 181 los muertos y a más de 1.310 los heridos por el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, deja por el momento 181 muertos y más de 1.310 heridos, según el último balance parcial ofrecido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Las cifras que ha publicado Asocapitales son un desglose de las capitales del país, por lo que el número de víctimas es previsiblemente mayor, ya que deja fuera aquellas que se hayan podido registrar en pueblos y localidades afectadas por este temblor, que mantiene en alerta roja a Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia.

Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales: 77 fallecidos, según la última información de las autoridades locales. De acuerdo con el reporte oficial, otras 37 personas permanecen desaparecidas y 15 más continúan atrapadas entre los escombros de edificaciones colapsadas.

Asimismo, Asocapitales informó que van 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas.

Según informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), van 54 réplicas. La mayoría solo se han sentido en el departamento donde inició el primer movimiento: Chocó. Con corte a las 6:10 p.m. del 10 de agosto habían ocurrido 47. Las demás ocurrieron en el transcurso de la noche y madrugada.