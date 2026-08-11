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    La nueva aventura de Enrique Osses: firma por dos años como jefe de árbitros de Emiratos Árabes

    El chileno deja la Comisión de Costa Rica para asumir la conducción del referato en el país de Medio Oriente.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    La nueva aventura de Enrique Osses: firma por dos años como jefe de árbitros de Emiratos Árabes. Andres Pina/Photosport

    Enrique Osses tiene definido su próximo destino. El exárbitro chileno dejará a fines de agosto la Comisión de Costa Rica para asumir como jefe de árbitros de Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con la información de El Deportivo, el acuerdo es por dos años.

    “Don Enrique decidió aceptar una oferta laboral por lo que su gestión finalizará al concluir el mes de agosto”, informó la Federación Costarricense de Fútbol.

    “La Federación agradece al señor Osses por el trabajo realizado durante el período en el que estuvo al frente de la Comisión, así como por su aporte al desarrollo y fortalecimiento del VAR en nuestro país”, agregó la entidad.

    El nuevo desafío supone otro paso en la carrera internacional que Osses inició después de dejar la actividad como árbitro. El exjuez ha trabajado en la cabeza del referato en Chile, México y Costa Rica.

    Enrique Osses. Foto: Photosport

    En abril, en entrevista con El Deportivo, Osses abordó precisamente el recorrido que ha desarrollado.Han sido días muy gratificantes para mí, porque se ve reflejado el trabajo de años. En México me tocó hacer debutar a Katia García, que estará en el Mundial 2026. En Chile llevé desde juvenil a Cristián Garay y en cuatro años lo transformamos en árbitro internacional bajo mi administración. Después están los árbitros de Costa Rica que tienen la posibilidad de asistir al Mundial”, señaló en aquella oportunidad.

    La llegada a Medio Oriente lo mantendrá en un cargo de conducción arbitral. A sus 52 años, el exárbitro también mantiene responsabilidades con la FIFA al ser parte del panel técnico. El chileno forma parte del grupo de instructores encargado de la preparación de los árbitros. De hecho, estuvo en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Su trabajo fue estar a cargo de entrenamientos, evaluación de partidos, preparación técnica y revisión de los equipos.

    “Tenemos evaluaciones a los árbitros cada partido, todos observados por nosotros para evaluar el trabajo, calificar y también tenemos un área de preparación técnica del duelo. Ahí se prepara con video, se revisa el posicionamiento de los equipos desde el punto de vista táctico, cómo funcionan, cómo trabaja cada elenco para hacerle visualizaciones a los árbitros sobre lo que se van a enfrentar”, explicaba semanas antes de la cita planetaria.

    Desde la distancia, Osses no deja de seguir el fútbol nacional, con atención especial en el momento del arbitraje en Chile. “En todas partes del mundo hay críticas. Si preguntas en Italia, dicen que tienen el arbitraje más malo del mundo. En Europa te dicen que el arbitraje de Sudamérica es mejor. En todas partes se cuecen habas. Este tipo de designaciones reflejan que en Chile no se hacen mal las cosas. Hay que dejar trabajar a la gente capacitada. Creo que la experiencia de un presidente desactualizado que quiso expulsar a este gran árbitro fue una locura (Javier Castrilli). Por suerte Roberto Tobar alcanzó a darle una vuelta de timón a esta situación y ya estamos viendo los frutos”, manifestaba a este medio.

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