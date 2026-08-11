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    La reacción de Brayan Cortés tras enterarse del fichaje de Vozinha en Colo Colo

    El exportero del Cacique, hoy defendiendo a Argentinos Juniors, se refirió al impacto que ha tenido el caboverdiano tras firmar su contrato con los albos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Las últimas semanas han sido movidas para Colo Colo debido a la contratación de Vozinha como nuevo refuerzo albo. El portero caboverdiano se encuentra poniéndose a punto para tomar la titularidad del equipo.

    Mientras esto pasa en Chile, en Argentina el seleccionado de Cabo Verde suma nuevos elogios. Esta vez de alguien que sabe muy bien lo que es defender el arco en Macul.

    Brayan Cortés ve con buenos ojos la llegada de Vozinha a Chile. “Es maravilloso, la verdad que es un arquero que quiere dejar una huella muy grande. Refleja que nunca es tarde, es un arquero que se lo merece, es de nombre mundial. Esperemos que tenga una gran temporada con el popular”, indicó Cortés en diálogo con radio ADN.

    Por otro lado mostró su alegría por el momento que vive actualmente en Argentina. “Estoy feliz, contento, como siempre lo fui en Colo Colo por muchos años. Acá logré salir y encontré un lugar. Argentina me ha recibido muy bien y mi familia está muy bien. Espero seguir reflejándolo dentro de la cancha. Quiero dejar una buena huella y seguir estando aquí. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, vamos paso a paso”, señaló.

    “El equipo está muy bien, lo ha demostrado en el campeonato. Un equipo que sabe a lo que está jugando, queremos seguir manteniéndonos arriba. Esperamos demostrarlo desde aquí hasta que termine el campeonato”, complementó el golero.

    Por último, ratificó su opción de regresar a defender el arco de la Roja en el proceso hacia el Mundial de 2030. “Obviamente que me ilusiono, así como hace un poco fui a la Selección. Esperemos que salga otra vez la nómina, vamos haciendo las cosas bien. Estamos tranquilos, esperemos que el equipo se siga afiatando de la mejor manera para lo que queda”, cerró.

    La reflexión de Vozinha sobre su llegada a Colo Colo

    Hace algunos días, el portero Vozinha tomó la palabra para explicar cómo ha enfrentado el impacto mundial de llegar a Colo Colo.

    “Mi vida ha cambiado por completo. Fue algo extraordinario e increíble lo que pasó en el Mundial. El mundo ha llegado a conocer nuestra historia y nuestro país, que es pequeño pero está lleno de gente increíble y trabajadora”, señaló el meta de 40 años.

    “Fui muy bien recibido por el pueblo chileno, el club y los colegas. Fantástico el cariño en la calle, pero, de aquí en adelante, creo que va a ser más tranquilo, porque voy a estar enfocado en el fútbol y con la rutina de entrenamiento”, continuó.

    También apuntó sobre sus objetivos: “Es una pasión que tengo dentro de mí. Quiero continuar trabajando, enfocarme en el día a día, en las oportunidades y, si Dios quiere, jugar la Libertadores y enfrentar equipos brasileños”.

    Además, se refirió a su eventual retiro del fútbol: “Ya he hablado de parar, pero después de lo ocurrido en el Mundial, tengo que pensar con calma. Si juego dentro de cuatro años, representar a mi país es algo que no puedo rechazar. Quién sabe, tal vez Vozinha esté allí en 2030″.

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