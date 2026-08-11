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    El póker en Udinese, ante el Real Madrid y brillando en el Arsenal: revisa los mejores goles de Alexis Sánchez en Europa

    El delantero cierra una etapa de 18 años en el fútbol europeo, donde defendió siete camisetas y dejó goles que marcaron su paso por Italia, España, Inglaterra y Francia.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El póker en Udinese, ante el Real Madrid y brillando en el Arsenal: revisa los mejores goles de Alexis Sánchez en Europa. imago sportfotodienst

    Alexis Sánchez puso fin a una historia de 18 años en el fútbol europeo y continuará su carrera en el Montreal de la MLS. Desde que aterrizó en Udinese en 2008, el Niño Maravilla construyó una carrera que lo llevó por Italia, España, Inglaterra y Francia, defendiendo las camisetas de algunos de los clubes más importantes del continente.

    Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla fueron parte de un recorrido cargado de actuaciones memorables. Repasa algunos uno de sus grandes tantos en cada uno de sus equipos en Europa.

    Udinese: el póker que lo puso en el mapa de Pep

    El 27 de febrero de 2011, Sánchez vivió una de las jornadas más impresionantes de su carrera. Udinese aplastó por 7-0 al Palermo como visitante y el chileno marcó cuatro goles en apenas 52 minutos. El Barcelona puso su mirada en él tras esa actuación.

    Barcelona: la inolvidable definición ante Real Madrid

    Uno de los goles más recordados de toda su carrera. El 26 de octubre de 2013, Sánchez recibió un pase de Neymar, se acomodó ante la marca y, al ver adelantado a Diego López, definió de globito desde fuera del área. Fue el 2-0 parcial del Barcelona ante Real Madrid en el Camp Nou y terminó siendo decisivo en el triunfo por 2-1.

    Arsenal: el misil contra Manchester United

    Alexis Sánchez tuvo varios golazos en el Arsenal. Uno de los más recordados es el que convirtió ante Manchester United el 4 de octubre de 2015. El chileno recibió por la izquierda, se sacó rivales de encima y sacó un derechazo al ángulo de David de Gea. Fue su segundo tanto personal y el 3-0 de los Gunners.

    Manchester United: el cabezazo ante Tottenham

    Su paso por Old Trafford estuvo lejos de alcanzar las alturas de sus años en Arsenal, pero también dejó momentos importantes. Uno de ellos llegó en abril de 2018, cuando marcó de cabeza el empate ante Tottenham en las semifinales de la FA Cup, en Wembley. Los Diablos Rojos se impusieron por 2-1.

    Inter de Milán: el gol agónico que valió un título

    Si hay un gol de Sánchez en Inter de Milán que no necesita discusión es el que le convirtió a Juventus en la final de la Supercopa de Italia de 2022. Con el partido 1-1 y los penales a segundos de distancia, el chileno aprovechó una pelota suelta dentro del área y convirtió el 2-1.

    Olympique de Marsella: su estreno en Francia

    Alexis Sánchez necesitó poco tiempo para empezar a celebrar con el Olympique de Marsella. En agosto de 2022, frente al Niza, apareció dentro del área y clavó un potente remate para abrir el marcador en la victoria por 3-0. Fue el primero de sus dos goles aquella tarde y también su primera conquista con la camiseta del cuadro francés.

    Sevilla: el gol que ayudó a escapar del descenso

    Su última temporada en Europa también tuvo una aparición decisiva. El 4 de mayo de 2026, Alexis ingresó desde el banco ante Real Sociedad y marcó con un potente remate cruzado el único gol del encuentro. La victoria permitió al Sevilla salir de los puestos de descenso cuando quedaban pocas jornadas para el cierre de LaLiga.

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