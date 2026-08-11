Carabinero es atropellado por camión en Lo Espejo: sufrió fracturas en ambas piernas

Un camión atropelló en horas de la madrugada a un funcionario de Carabineros en la comuna de Lo Espejo, provocándole lesiones en sus piernas.

De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron cerca de las 3:30 de la madrugada cuando el funcionario fue atropellado por el vehículo que mantenía encargo por robo.

A raíz de lo ocurrido el funcionario policial resultó con fracturas en ambas piernas por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros donde se encuentra siendo atendido y permanece fuera de riesgo vital.

Tras el hecho es que personal policial logró recuperar el vehículo robado. Por el momento se desconocen detalles sobre lo ocurrido o si habrían personas detenidas. .