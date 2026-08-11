El escape secreto de Trump de Turquía: amenaza de posible atentado iraní obligó a cambiarlo de avión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría abandonado en secreto Turquía el pasado mes de julio a bordo de un avión militar distinto del Air Force One que públicamente se informó que utilizaría, en una operación de seguridad activada por una amenaza considerada creíble contra su vida vinculada a Irán.

La información fue revelada este lunes por The Washington Post y posteriormente corroborada por The New York Times, medios que citaron a funcionarios estadounidenses y antecedentes relacionados con la operación.

De acuerdo con los reportes, el operativo contempló incluso ocultar temporalmente al mandatario dentro de un carro de catering utilizado habitualmente en los aeropuertos para transportar alimentos y suministros hacia los aviones.

El episodio ocurrió mientras Trump se encontraba en Ankara, Turquía, participando en una cumbre de la OTAN junto a otros líderes internacionales. En ese contexto, el líder republicano abordó públicamente el antiguo Air Force One, un Boeing 747 de color celeste, frente a las cámaras de televisión.

Sin embargo, según los antecedentes publicados por The Washington Post, Trump habría sido trasladado pocos minutos después desde ese avión hasta una aeronave más pequeña, un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense, utilizando un carro de catering para mantener oculta su salida.

Un avión como señuelo

La Casa Blanca había informado previamente que Trump había abandonado Turquía el 8 de julio a bordo del antiguo Air Force One. El propio mandatario había anunciado en su red social Truth Social que utilizaría esa aeronave para continuar su viaje hacia Reino Unido.

La decisión tenía además una explicación pública, puesto que el jefe de Estado había señalado que viajaría en el antiguo avión presidencial “por los viejos tiempos”, mientras el nuevo Boeing 747-8 donado por Qatar se dirigiría también a la base de la Real Fuerza Aérea británica de Mildenhall, donde militares estadounidenses tendrían la oportunidad de conocer la aeronave.

La maniobra habría permitido mantener esa versión de los hechos mientras el verdadero traslado de la autoridad se realizaba de manera independiente.

Según The Washington Post, Trump fue trasladado al C-32A después de haber abordado el antiguo Air Force One ante las cámaras. La aeronave utilizada para el desplazamiento secreto aterrizó posteriormente en Reino Unido alrededor de las 22.20 hora local.

El Air Force One y los periodistas que viajaban en él llegaron apenas unos minutos después.

Pese a lo anterior, aún no se esclarece cómo Trump fue trasladado nuevamente desde el C-32A hasta el antiguo avión presidencial. Sin embargo, el grupo de periodistas que acompañaba al mandatario informó que este descendió de las escaleras del antiguo Air Force One a las 22.56 horas locales.

Posteriormente, el presidente saludó a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses antes de dirigirse al nuevo avión presidencial donado por Qatar.

Periodistas desconocían dónde estaba Trump

Uno de los elementos más llamativos de la operación fue que incluso algunos miembros del grupo de prensa presidencial y funcionarios de la Casa Blanca aparentemente desconocían que Trump había abandonado el antiguo Air Force One.

Los periodistas que creían viajar junto al mandatario recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanas de la sección destinada a la prensa durante el vuelo.

Cuando posteriormente fue consultado sobre el motivo de esa instrucción, Trump respondió que probablemente se encontraban “en un vuelo peligroso” y agregó: “Pero si yo voy, ustedes van. ¿Verdad?”.

Según los antecedentes citados por medios estadounidenses, la ubicación real del presidente también fue ocultada a parte del personal de la Casa Blanca.

Un funcionario citado aseguró que una amenaza creíble contra Trump relacionada con Irán fue la que puso en marcha la denominada “operación de engaño”.

Cabe señalar que Turquía comparte frontera con Irán, circunstancia que habría incrementado las preocupaciones de seguridad durante el desplazamiento del presidente estadounidense en la referida cumbre.

Hasta ahora, la Casa Blanca y el Departamento de Defensa no han entregado públicamente detalles adicionales sobre la naturaleza de la amenaza atribuida a Irán, ni sobre los procedimientos específicos utilizados para trasladar al presidente desde Ankara hasta Reino Unido.