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    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    En Cali, autoridades locales pidieron al presidente de Colombia el traslado de equipos de rescatistas para apoyar las labores de extracción de los afectados desde los escombros. En la ciudad también se registraron saqueos y problemas de seguridad, por lo que se estableció un toque de queda y despliegue militar.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    A 132 personas fallecidas aumentó el número de víctimas tras el terremoto de magnitud 7,4 que durante la mañana de este lunes afectó la zona oeste de Colombia.

    La cifra fue entregada en un reporte preliminar de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), entidad que reúne a las principales urbes del país.

    En su boletín N°148, Asocapitales informó que 87 de los 132 fallecidos se registran en ciudades capitales. Además, cifró en más de 570 las personas heridas producto del sismo y advirtió que el balance podría variar conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.

    De acuerdo con el reporte, cinco de las 32 ciudades capitales se mantienen en alerta roja: Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia.

    El recuento consigna 60 fallecidos en Pereira, 15 en Cali, ocho en Quibdó y cuatro en Manizales.

    “El balance evidencia una emergencia de carácter multidimensional, con pérdidas humanas, personas atrapadas, colapsos estructurales y afectaciones simultáneas sobre hospitales, aeropuertos, vías, sistemas de transporte, acueductos, energía, telecomunicaciones, instituciones educativas y bienes patrimoniales”, señaló Asocapitales.

    Abelardo de la Espriella entrega balance por daños en la ciudad de Cali tras terremoto 7,4 en Colombia.

    Balance en Cali

    Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó esta noche la cifra de víctimas y afectaciones en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

    A través de los reportes periódicos que comprometió al asumir el liderazgo por la emergencia y en medio de su recorrido por las zonas afectadas, De la Espriella se trasladó hasta el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Cali y actualizó las cifras locales con los daños producto del sismo.

    El presidente De la Espriella señaló que “tenemos cerca de 5 mil viviendas averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, aproximadamente 700 heridos. Tenemos 3 hospitales colapsados, 18 hospitales con afectaciones, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con unas averías con una operación restringida”

    Con todo, el presidente colombiano expresó su preocupación por las personas desaparecidas tras el fuerte sismo.

    “Lo que más nos preocupa son las 188 personas desaparecidas y en ese punto en particular, es donde vamos a concentrar la acción del Estado, todo articulado con el gobierno departamental, gobierno municipal y gobierno nacional”, agregó el jefe de Estado.

    En esa línea, afirmó que, tras reunirse con las autoridades locales en Cali, se exigió la asistencia de rescatistas, los que fueron movilizados por De la Espriella.

    “Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en la búsqueda de los desaparecidos”, afirmó.

    Además, se movilizaron 105 ingenieros militares, informó el jefe de Estado, que trabajarán en la reparación de las distintas estructuras.

    Saqueos

    Durante el nuevo balance del presidente De la Espriella también se informó de la ocurrencia de saqueos y problemas de orden público en la ciudad de Cali, del departamento del Valle del Cauca.

    “Por tanto, al amanecer del martes, tendremos en la ciudad más de 1.000 hombres, protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes y situaciones que alteren el orden público”, detalló el mandatario.

    Durante la alocución también estuvo presente el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien informó que se desplegó el ejército en la zona producto de los problemas de seguridad. Además, informó que desde las 20.30 (hora local), se aplicará un toque de queda en la ciudad.

    “Tenemos 40 edificios colapsados totalmente (...) hemos rescatado a 37 personas y esta noche decretamos toque de queda. Evidentemente esto no afectará las operaciones de rescate. Tanto rescatistas como voluntarios podrán seguir trabajando”, agregó Eder.

    Medidas de ayuda para afectados

    El jefe de Estado de Colombia relevó como parte de su preocupación la destrucción de las viviendas tras el fuerte terremoto.

    A raíz de lo anterior, señaló que junto al ministro de Vivienda colombiano, Jaime Beltrán, se presentó un plan de ayuda, consistente en otorgar un subsidio de arriendo para los afectados y posterior reparación de las viviendas dañadas para poder hacerlas habitables nuevamente.

    “Vamos a darle un subsidio para que puedan mudarse a otro lado y luego viene la recuperación de esas viviendas”, explicó de La Espriella, quien destacó que el sector privado “se ha portado muy bien” para lograr la reconstrucción.

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