Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump
El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NOMAD) informó que las naves fueron escoltadas de forma segura fuera de la zona de restricción, pero no quiso comentar más detalles sobre si fue un error de los pilotos volar por el lugar.
El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NOMAD) interceptó este domingo dos aeronaves de aviación civil que violaron las restricciones temporales de vuelo, mientras el presidente Donald Trump asistía a un torneo en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.
Según un comunicado del NORAD publicado en redes sociales, aviones cazas F-16 escoltaron a las naves civiles de forma segura fuera del espacio aéreo restringido.
Sin embargo, el Comando se negó a comentar si los pilotos de las mismas habían cometido un error, afirmando que corresponde a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) hacer esa determinación.
Según el organismo de defensa, los pilotos están obligados a consultar con la FAA para mantenerse al día sobre las restricciones temporales del espacio aéreo.
Antes del fin de semana, el NORAD había advertido que reforzaría la vigilancia sobre la zona de Bedminster y que podía usar aviones de combate y sistemas terrestres de defensa para controlarla.
De acuerdo a Reuters, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el incidente.
Estaba previsto que el mandatario estadounidense regresara a Washington desde el Trump National Golf Club Bedminster el domingo por la tarde, tras asistir al torneo LIV Golf de Nueva York que estaba presenciando y que fue conquistado por el golfista chileno Joaquín Niemann.
Incidente anterior del Marine One
La Administración Federal de Aviación se encuentra revisando otro incidente de seguridad de tráfico aéreo en el que se vio involucrado un helicóptero militar que transportaba al líder republicano, según informó la agencia el martes pasado.
“La FAA está investigando un incidente de seguridad relacionado con el Marine One, pero no parece haber sido una situación de peligro inminente y, aparentemente, las aeronaves no estaban convergiendo”, informó en ese momento la entidad.
Como consignó Reuters, el helicóptero Marine One de Trump despegó de la Casa Blanca el martes por la tarde, pero los controladores de tráfico aéreo no habían suspendido los vuelos comerciales en el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, como lo exige una política establecida el año pasado tras una colisión fatal.
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