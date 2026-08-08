Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

Una colilla de cigarrillo arrojada sin apagar sobre una acumulación de materiales combustibles es el origen más probable del incendio que en noviembre de 2025 dejó 168 muertos en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. Así lo consigna el último informe del comité independiente que investiga el siniestro, difundido este sábado.

El documento descarta un origen intencional. Tras eliminar otras fuentes de ignición —entre ellas cortocircuitos eléctricos y combustión espontánea—, los peritos concluyeron que se trató de un fuego accidental.

Lee Wing-man, jefe de la División de Ciencias Forenses del Laboratorio Gubernamental de Hong Kong, presentó fotografías que muestran que las paredes exteriores del bloque Wang Cheong sufrieron daños significativamente mayores que las interiores, con desprendimiento de hormigón producto de altas temperaturas prolongadas.

Según Lee, ese patrón de daño demuestra que el fuego se propagó desde el exterior hacia el interior del edificio, y no que se haya originado dentro de una vivienda.

El punto exacto de inicio, en cambio, no parece claro. Un reporte sitúa el foco en el patio de luces del podio del edificio. Otro, basado en el texto difundido por la agencia Xinhua, lo ubica en una plataforma exterior contigua a dos departamentos, cubierta por hasta dos metros de escombros, entre ellos redes de seguridad y paneles de espuma utilizados para tapar las ventanas.

En las imágenes que analizaron los investigadores se aprecian grandes cantidades de materiales de embalaje —cartón, bolsas y láminas de plástico— junto a varias colillas de cigarrillos. La hora exacta de la ignición no pudo determinarse. Las declaraciones de testigos y las imágenes de cámaras de seguridad sitúan el inicio del fuego entre las 14.30 y las 14.43 de esa tarde.

44 horas de fuego

El incendio comenzó la tarde del 26 de noviembre de 2025 en Wang Fuk Court, una urbanización levantada en 1984 con capacidad para 4.600 residentes. Al momento del siniestro, los bloques estaban envueltos en andamios y lonas por trabajos de rehabilitación exterior. Las últimas llamas no fueron apagadas hasta 44 horas después.

Con 168 fallecidos, es el incendio más mortífero registrado en Hong Kong en casi ocho décadas.

Los investigadores vincularon la magnitud de la tragedia con los materiales instalados en la obra: las lonas no superaron las pruebas de resistencia al fuego y las planchas de espuma de poliuretano actuaron como acelerante. A eso se sumó la degradación de los sistemas de protección contra incendios del complejo.

Decenas de detenidos

El comité identificó de forma preliminar hasta seis factores humanos. Entre ellos, la desactivación de las alarmas y de las bombas contra incendios días antes del siniestro, en el marco de trabajos de reparación de los depósitos de agua ubicados en las azoteas. También examinó posibles incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento por parte del contratista.

En enero de este año, las autoridades locales cifraron en 22 los detenidos por la Policía en relación con el caso, 16 de ellos acusados de homicidio. En paralelo, la brigada anticorrupción había arrestado a otras 14 personas.

Por esos mismos días, el secretario de Trabajo hongkonés, Chris Sun, anunció que propondría una prohibición total de fumar en zonas de construcción.