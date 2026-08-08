SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    El comité independiente que investiga la tragedia de noviembre de 2025 en Wang Fuk Court descartó cortocircuitos y combustión espontánea, y calificó el siniestro como accidental. Los peritajes forenses indican que el fuego avanzó desde el exterior de los edificios hacia el interior.

    Por 
    Felipe Rivera
    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong X @globaltimesnews

    Una colilla de cigarrillo arrojada sin apagar sobre una acumulación de materiales combustibles es el origen más probable del incendio que en noviembre de 2025 dejó 168 muertos en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. Así lo consigna el último informe del comité independiente que investiga el siniestro, difundido este sábado.

    El documento descarta un origen intencional. Tras eliminar otras fuentes de ignición —entre ellas cortocircuitos eléctricos y combustión espontánea—, los peritos concluyeron que se trató de un fuego accidental.

    Lee Wing-man, jefe de la División de Ciencias Forenses del Laboratorio Gubernamental de Hong Kong, presentó fotografías que muestran que las paredes exteriores del bloque Wang Cheong sufrieron daños significativamente mayores que las interiores, con desprendimiento de hormigón producto de altas temperaturas prolongadas.

    Según Lee, ese patrón de daño demuestra que el fuego se propagó desde el exterior hacia el interior del edificio, y no que se haya originado dentro de una vivienda.

    El punto exacto de inicio, en cambio, no parece claro. Un reporte sitúa el foco en el patio de luces del podio del edificio. Otro, basado en el texto difundido por la agencia Xinhua, lo ubica en una plataforma exterior contigua a dos departamentos, cubierta por hasta dos metros de escombros, entre ellos redes de seguridad y paneles de espuma utilizados para tapar las ventanas.

    En las imágenes que analizaron los investigadores se aprecian grandes cantidades de materiales de embalaje —cartón, bolsas y láminas de plástico— junto a varias colillas de cigarrillos. La hora exacta de la ignición no pudo determinarse. Las declaraciones de testigos y las imágenes de cámaras de seguridad sitúan el inicio del fuego entre las 14.30 y las 14.43 de esa tarde.

    44 horas de fuego

    El incendio comenzó la tarde del 26 de noviembre de 2025 en Wang Fuk Court, una urbanización levantada en 1984 con capacidad para 4.600 residentes. Al momento del siniestro, los bloques estaban envueltos en andamios y lonas por trabajos de rehabilitación exterior. Las últimas llamas no fueron apagadas hasta 44 horas después.

    Con 168 fallecidos, es el incendio más mortífero registrado en Hong Kong en casi ocho décadas.

    Los investigadores vincularon la magnitud de la tragedia con los materiales instalados en la obra: las lonas no superaron las pruebas de resistencia al fuego y las planchas de espuma de poliuretano actuaron como acelerante. A eso se sumó la degradación de los sistemas de protección contra incendios del complejo.

    Decenas de detenidos

    El comité identificó de forma preliminar hasta seis factores humanos. Entre ellos, la desactivación de las alarmas y de las bombas contra incendios días antes del siniestro, en el marco de trabajos de reparación de los depósitos de agua ubicados en las azoteas. También examinó posibles incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento por parte del contratista.

    En enero de este año, las autoridades locales cifraron en 22 los detenidos por la Policía en relación con el caso, 16 de ellos acusados de homicidio. En paralelo, la brigada anticorrupción había arrestado a otras 14 personas.

    Por esos mismos días, el secretario de Trabajo hongkonés, Chris Sun, anunció que propondría una prohibición total de fumar en zonas de construcción.

    Lee también:

    Más sobre:Hong KongIncendioWang FukCorteMundoInternacionalEmergenciaColilla de cigarro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Zelenski se queja de que el suministro mensual de Patriots de Estados Unidos no es suficiente

    Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

    Lo más leído

    1.
    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    2.
    Italia refuerza la asistencia consular ante la “medida de represalia” de España

    Italia refuerza la asistencia consular ante la “medida de represalia” de España

    3.
    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    4.
    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    5.
    EE.UU. intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán

    EE.UU. intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán

    6.
    Zelenski se queja de que el suministro mensual de Patriots de Estados Unidos no es suficiente

    Zelenski se queja de que el suministro mensual de Patriots de Estados Unidos no es suficiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad
    Chile

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

    Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile
    Negocios

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile

    El propietario que queremos ser

    Carolina Fuensalida e invariabilidad tributaria en el TC: “Los argumentos que me ha tocado ver son errados”

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación
    Tendencias

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino
    El Deportivo

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino

    “Apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”: el fútbol despide a Jorge Messi

    De una fábrica metalúrgica a representante y administrador de un imperio: Jorge Messi, el silente custodio de Lionel Messi

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor

    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia
    Mundo

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres