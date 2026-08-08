Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció la incorporación del hantavirus a la alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante el aumento de la letalidad y casos del virus durante los últimos meses en el país.

Según la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, la enfermedad ha experimentado un cambio en el patrón epidemiológico, debido a la aparición de casos durante distintas estaciones del año y una mayor presencia en sectores rurales y semirrurales.

Pizarro precisó que la medida permitirá al Minsal “fortalecer la vigilancia epidemiológica, las investigaciones en terreno, la comunicación preventiva y la capacidad de respuesta de los establecimientos asistenciales”.

“Estamos haciendo un llamado a todos los equipos de salud a reforzar la sospecha diagnóstica. Si una persona presenta síntomas compatibles y tiene antecedentes de haber estado en sectores rurales o semirrurales, se debe sospechar y testear oportunamente. En este escenario, es mejor testear de más que de menos”, enfatizó Pizarro en el marco de una visita al Hospital de Niños Dr. Roberto del Río.

En específico, la alerta zoonótica es declarada por la entidad de salud cuando aumenta el riesgo o la presencia de enfermedades transmitidas de animales a seres humanos (zoonosis), como el hantavirus, la rabia o la gripe aviar.

Es así que la subsecretaria lamentó los recientes fallecimientos y apuntó que la cartera de Salud continuará “intensificando las medidas para disminuir los contagios y mejorar la detección precoz”.

En ese sentido, Pizarro hizo un llamado a mantener medidas preventivas. “Los temporales no son una causa directa del hantavirus, pero el movimiento de escombros puede desplazar a los roedores y aumentar la posibilidad de contacto. Por eso es fundamental actuar con precaución y mantener las medidas de prevención”, concluyó.

Previamente, el Minsal había decretado alerta sanitaria por hantavirus desde las regiones de Atacama hasta la de Magallanes por una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla); y la influenza aviar.