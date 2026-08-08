Las medidas que dispuso la AFA para el fútbol argentino tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, causó impacto en Argentina y el mundo del fútbol. La muerte del también representante del 10 provocó múltiples reacciones en todo el planeta.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó sus condolencias por lo sucedido y anunció una serie de homenajes en señal de duelo: “Lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, señaló la entidad presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia a través de un comunicado.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, añadió la AFA.

La disposiciones de la AFA

La entidad presidida por Chiqui Tapia anunció una serie de disposiciones para las diferentes competencias nacionales y las instalaciones del organismo.

Tanto los árbitros como los futbolistas y cuerpo técnico de los distintos equipos vestirán un brazalete de color negro. Además, se realizará un minuto de silencio en los partidos del Torneo Clausura como de las categorías del ascenso transandino.

“En su memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos”, indicó el organismo en el comunicado.

Dicha disposición ya fue adoptada en algunos encuentros, como en el duelo que enfrentó a Atlético Tucumán y Sarmiento, disputado en Estadio Monumental José Fierro. Lo mismo pasó en el Deportivo Riestra contra Estudiantes de La Plata, en el Guillermo Laza.

Por otra parte, la AFA ordenó que las banderas ubicadas en todas sus instalaciones permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto. La medida también fue adoptada por diferentes clubes como Newell’s Old Boys, equipo del que formaron parte de sus divisiones inferiores tanto Jorge como Lionel Messi.