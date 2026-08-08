Ministerio de Agricultura realiza catastro para evaluar daños por sistema frontal en la Región de Los Ríos

Los daños que dejó el sistema frontal en la agricultura de Los Ríos comenzaron a ser evaluados este sábado por el ministro de Agricultura, Jaime Campos. La autoridad informó que los equipos de su cartera se encuentran desplegados en las comunas de la región para levantar un catastro que permita dimensionar las afectaciones y definir la entrega de ayudas.

La autoridad sostuvo durante la mañana una reunión con la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, el seremi de Agricultura, Rodrigo Emilet Bahamonde, y los directores regionales de los servicios dependientes de la cartera para evaluar los efectos del último evento meteorológico.

Según Campos, la evaluación preliminar indica que, “en términos generales, la agricultura regional ha soportado, ha resistido esta última emergencia climática”, aunque existen sectores y productores que registraron daños.

Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran los cultivos de hortalizas, particularmente por la voladura de techumbres de galpones e invernaderos y el anegamiento de terrenos agrícolas.

Ministerio de Agricultura realiza catastro para evaluar daños por sistema frontal en la Región de Los Ríos

El ministro también advirtió dificultades para alimentar al ganado debido a que parte de las praderas permanece inundada, lo que obliga a reforzar la distribución de forraje y alimento para animales.

A eso se suma un posible impacto sobre el calendario productivo. Campos señaló que durante la próxima semana podrá determinarse si las condiciones del suelo obligarán a retrasar las siembras de primavera, debido a que los terrenos deberán secarse antes de poder ser trabajados.

Recursos por emergencia agrícola

El Ministerio de Agricultura inició un levantamiento de información para precisar la magnitud de los daños y determinar qué agricultores necesitan apoyo. Campos explicó que los equipos se encuentran recorriendo la región y tomando contacto con pequeños, medianos y grandes productores.

“Solo a partir de eso, de ese catastro, nosotros podemos llegar a quienes hoy día pueden estar padeciendo las consecuencias de este fenómeno, puesto que tenemos que ser muy responsables en el uso de los recursos públicos”, afirmó.

El seremi de Agricultura, Rodrigo Emilet Bahamonde, recalcó que el proceso debe estar respaldado por antecedentes técnicos y actualizados para “priorizar los recursos y para priorizar la ayuda que lo ha manifestado nuestro ministro, es importante tener antecedentes actualizados y antecedentes técnicos”, señaló.

Ministerio de Agricultura realiza catastro para evaluar daños por sistema frontal en la Región de Los Ríos

La emergencia agrícola fue decretada durante esta semana a solicitud de la Delegación Presidencial Regional, medida que permitirá ampliar las herramientas disponibles para enfrentar los daños provocados por el sistema frontal.

Según explicó Campos, el decreto permite reasignar recursos al interior del Ministerio de Agricultura y sus servicios, además de acceder a fondos provenientes de Interior y Hacienda mediante el denominado Fondo de Catástrofe.

También facilitará la transferencia de recursos desde los gobiernos regionales para apoyar a los productores afectados.

El ministro destacó, además, la participación de privados en la respuesta a la emergencia y señaló que el forraje y alimento entregado hasta ahora en la región provino de donaciones del sector privado.

“En la medida que seamos capaces de unir los esfuerzos del sector público con los esfuerzos del sector privado, le vamos a entregar a la ciudadanía que está padeciendo o que ha padecido de este tipo de situaciones [...] una respuesta más eficaz, más eficiente y más oportuna”, sostuvo.