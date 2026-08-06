TC rechaza por 7 votos contra 3 requerimiento para destituir al entonces diputado Kaiser tras dichos sobre el golpe de Estado

El Tribunal Constitucional (TC) despachó este jueves la sentencia por el requerimiento que presentaron parlamentarios del PS y del PC, en 2025, en contra del entonces diputado Johannes Kaiser por dichos del líder libertario sobre el golpe de Estado en una entrevista cuando era candidato presidencial.

Por siete votos contra tres, el TC rechazó el requerimiento de los parlamentarios socialistas y comunistas. La mayoría integrada por la presidenta María Pía Silva, los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Raúl Mera y las ministras Daniela Marzi, Catalina Lagos y Marcela Peredo, estuvieron por desestimar la petición de los diputados.

La minoría estuvo firmada por las ministras Nancy Yáñez, Alejandra Precht y el ministro Mario Gómez.

Lo que originó el requerimiento fue una entrevista realizada por el periodista Tomas Mosciatti en Mega en donde se generó el siguiente diálogo.

Mosciatti le preguntó lo siguiente al entonces diputado Kaiser: “¿Si se dieran las mismas circunstancias que en 1973, usted apoyaría un nuevo golpe de Estado?”. El exdiputado respondió: “Sin duda, absolutamente.”

Luego el periodista insistió: “¿Con todas las consecuencias?” A lo que el Kaiser respondió: “Con todas las consecuencias, lamentablemente. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo”.

A juicio de los parlamentarios requirentes, dichas expresiones caían en una de las causales de cesación en el cargo de la Constitución, específicamente aquella que se establece contra el legislador “que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación”.

Uno de los argumentos del TC es que la petición carecía de fundamento ya que Kaiser ya no es parlamentario porque terminó su periodo de diputado: “En el presente caso nos encontramos frente a la ausencia de un conflicto , por cuanto ya no existe situación constitucional susceptible de pronunciamiento decisorio. Ello, porque el objeto que se persigue –la declaración de cese en el cargo parlamentario por haber incurrido el requerido en alguna de las causales previstas en el inciso quinto del artículo 60– ya no subsiste, pues tal cesación ya se produjo por el término natural del mandato antes de que este tribunal pudiera resolver”.

Según el voto de minoría suscrito por la ministra Yáñez y el ministro Gómez, los dichos de Kaiser en Mega “ han quebrantado el principio de supremacía constitucional y del Estado de Derecho ”.

Este voto de minoría concluyó que los dichos de Kaiser “al reivindicar un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y justificar todas sus consecuencias” corresponden a “dichos que alcanzan el umbral de incitación a la violencia prohibido por el orden democrático que ha jurado respetar”.

La ministra Precht, por su parte, en su voto expuso que “un golpe de Estado, per se, provoca un cambio de orden institucional, ello no requiere mayor análisis. La institucionalidad puede ser definida desde un punto de vista orgánico como el conjunto de instituciones que componen los poderes del Estado. Derrocar al poder Ejecutivo, descabezando al Presidente de la República claramente atenta contra la institucionalidad”.