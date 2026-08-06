Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: ATON.

Un sistema frontal volverá a dejar precipitaciones en distintas zonas del país durante este jueves 6 de agosto.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las lluvias , chubascos, nieve y aguanieve se extenderán por 12 regiones , además de afectar a Isla de Pascua y la Península Antártica.

Pronóstico en el norte

En el Norte Chico, la Región de Coquimbo registrará chubascos durante la madrugada , especialmente en comunas como Los Vilos e Illapel, junto con viento de entre 25 y 40 km/h.

Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

Zona centro

En la zona central, las precipitaciones abarcarán las regiones de Valparaíso , Metropolitana y O’Higgins .

En la Quinta Región, la DMC prevé lluvia en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Casablanca, Los Andes y San Felipe, entre otras.

En la Región Metropolitana lloverá durante la madrugada y la mañana en Santiago, además de comunas como Colina, Curacaví y Melipilla, mientras que en San José de Maipo se espera aguanieve.

Más al sur, en O’Higgins, las precipitaciones estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 60 km/h en localidades como Rancagua, San Fernando, Rengo, Santa Cruz y Pichilemu.

El sistema frontal también alcanzará la zona centro-sur .

En las regiones del Maule, Ñuble y Biobío se pronostican lluvias en ciudades como Talca, Curicó, Constitución, Chillán, Concepción, Talcahuano, Lota y Los Ángeles, además de viento de hasta 50 km/h en algunos sectores.

Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Zona sur

Hacia la zona sur, las precipitaciones regresarán durante la noche a las regiones de La Araucanía , Los Ríos y Los Lagos .

El pronóstico considera chubascos en comunas como Villarrica, Pucón, Valdivia, Panguipulli, Puerto Montt, Ancud, Castro, Chaitén y Futaleufú.

En el extremo sur, la Región de Aysén recibirá lluvias en localidades como Melinka, Lago Verde y Chile Chico, mientras que en Coyhaique, Cochrane y Villa O’Higgins se esperan nevadas, y en Puerto Aysén y Puerto Cisnes caerá aguanieve .

En Magallanes, en tanto, se pronostica aguanieve durante la tarde y la noche en Torres del Paine.

En territorio insular, la DMC también informó que Isla de Pascua tendrá chubascos con viento de hasta 70 km/h, mientras que en la Península Antártica se registrarán nevadas durante las primeras horas del día.