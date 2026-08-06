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    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Las precipitaciones se concentrarán durante las primeras horas del día en gran parte de la zona central, mientras que en el sur y extremo sur continuarán las lluvias, nevadas y episodios de aguanieve.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Un sistema frontal volverá a dejar precipitaciones en distintas zonas del país durante este jueves 6 de agosto.

    De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las lluvias, chubascos, nieve y aguanieve se extenderán por 12 regiones, además de afectar a Isla de Pascua y la Península Antártica.

    Pronóstico en el norte

    En el Norte Chico, la Región de Coquimbo registrará chubascos durante la madrugada, especialmente en comunas como Los Vilos e Illapel, junto con viento de entre 25 y 40 km/h.

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Zona centro

    En la zona central, las precipitaciones abarcarán las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

    En la Quinta Región, la DMC prevé lluvia en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Casablanca, Los Andes y San Felipe, entre otras.

    En la Región Metropolitana lloverá durante la madrugada y la mañana en Santiago, además de comunas como Colina, Curacaví y Melipilla, mientras que en San José de Maipo se espera aguanieve.

    Más al sur, en O’Higgins, las precipitaciones estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 60 km/h en localidades como Rancagua, San Fernando, Rengo, Santa Cruz y Pichilemu.

    El sistema frontal también alcanzará la zona centro-sur.

    En las regiones del Maule, Ñuble y Biobío se pronostican lluvias en ciudades como Talca, Curicó, Constitución, Chillán, Concepción, Talcahuano, Lota y Los Ángeles, además de viento de hasta 50 km/h en algunos sectores.

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Zona sur

    Hacia la zona sur, las precipitaciones regresarán durante la noche a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    El pronóstico considera chubascos en comunas como Villarrica, Pucón, Valdivia, Panguipulli, Puerto Montt, Ancud, Castro, Chaitén y Futaleufú.

    En el extremo sur, la Región de Aysén recibirá lluvias en localidades como Melinka, Lago Verde y Chile Chico, mientras que en Coyhaique, Cochrane y Villa O’Higgins se esperan nevadas, y en Puerto Aysén y Puerto Cisnes caerá aguanieve.

    En Magallanes, en tanto, se pronostica aguanieve durante la tarde y la noche en Torres del Paine.

    En territorio insular, la DMC también informó que Isla de Pascua tendrá chubascos con viento de hasta 70 km/h, mientras que en la Península Antártica se registrarán nevadas durante las primeras horas del día.

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