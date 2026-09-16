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    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    La afección, también conocida como artrosis de rodilla, es una enfermedad articular degenerativa que suele ser consecuencia del desgaste y la pérdida progresiva del cartílago articular. Para su trabajo científico, los investigadores analizaron los resultados de 139 ensayos clínicos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación. Foto: referencial.

    Un análisis de 139 ensayos clínicos con casi 10.000 participantes concluyó que las rodilleras, la hidroterapia y el ejercicio podrían figurar entre las opciones sin fármacos más eficaces para controlar el dolor en las personas con osteoartritis de rodilla.

    La investigación fue dirigida por el Dr. Yuan Luo, del Primer Hospital Popular de Neijiang (China). Fue publicada en la revista Plos One.

    La osteoartritis de rodilla, también conocida como artrosis de rodilla, es una enfermedad articular degenerativa que suele ser consecuencia del desgaste y la pérdida progresiva del cartílago articular. Es más frecuente en adultos mayores.

    Según explica un artículo informativo disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, por lo general, es una afección que puede llegar a causar discapacidad.

    La intensidad de los síntomas puede variar entre los pacientes. Sin embargo, tienden a volverse más graves, frecuentes y debilitantes con el paso del tiempo.

    Entre los signos habituales se encuentran dolor de rodilla de aparición gradual que empeora con la actividad, rigidez e hinchazón, además de dolor tras permanecer sentado o en reposo durante periodos prolongados. Generalmente, las molestias se van intensificando progresivamente.

    De acuerdo a los autores de la investigación publicada en Plos One, muchos pacientes reciben tratamiento con medicamentos antiinflamatorios. No obstante, estos fármacos pueden conllevar a ciertos riesgos gastrointestinales y cardiovasculares.

    Aquello, afirman, ha aumentado el interés por tratamientos capaces de aliviar los síntomas sin la necesidad de recurrir a medicación.

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación. Foto: referencial.

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según la investigación

    Para determinar qué terapias no farmacológicas parecen funcionar mejor, el equipo liderado por el Dr. Yuan Lo analizó los datos de 139 ensayos clínicos, en los que participaron 9.644 pacientes con osteoartritis de rodilla.

    Los estudios evaluaron 12 enfoques diferentes. Entre ellos estaba la terapia con láser, la estimulación eléctrica, las rodilleras, las plantillas, las cintas de kinesiología, la hidroterapia, el ejercicio y el ultrasonido.

    Tras realizar un metaanálisis en red para comparar las distintas terapias y estimar su eficacia en relación con las demás, vieron que las rodilleras obtuvieron puntuaciones elevadas en distintos indicadores importantes: se asociaron con una reducción del dolor y la rigidez, así como con mejoras en la función física.

    La hidroterapia, que consiste en ejercicios o tratamientos en agua templada, fue especialmente eficaz para reducir el dolor. Por su parte, el ejercicio regular también generó beneficios constantes y se asoció con mejorías tanto para reducir el dolor como para ayudar a la función física.

    Aunque algunos tratamientos tecnológicamente más avanzados —como la terapia con láser de alta intensidad y la terapia de ondas de choque— se relacionaron con ciertos beneficios, otros obtuvieron puntuaciones menores a las esperadas.

    Por ejemplo, en su análisis, el ultrasonido figuró reiteradamente en los últimos lugares de las comparaciones de tratamientos.

    Pese a los hallazgos, los investigadores afirman que estas clasificaciones no son definitivas y que su trabajo tuvo ciertas limitaciones. Entre estas se encuentra que los estudios incluidos diferían en su diseño y que la duración de los tratamientos y sus respectivas muestras variaron entre sí.

    Sin embargo, enfatizan, los resultados sugieren que la rodillera podría ser la opción terapéutica más recomendada para la osteoartritis de rodilla, seguida de la hidroterapia y el ejercicio.

    “La investigación futura debería priorizar la evaluación de la eficacia clínica de los enfoques terapéuticos combinados para la osteoartritis de rodilla, así como su rentabilidad y los gastos sanitarios asociados”.

    Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

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