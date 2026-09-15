Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones. Foto: ATON.

Quedan solo días para el comienzo de las Fiestas Patrias, pero el olor a asado y las cuecas ya se sienten en todo lado. Además, el buen tiempo, con cielo despejado y temperaturas más primaverales, han sido protagonistas durante estos días.

Y el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que esta tendencia se mantendrá más o menos similar durante los primeros días de celebraciones.

Al menos hasta el sábado 19, el segundo día de las fondas, habrá algo más de nubosidad pero el termómetro seguirá marcando sobre los 20 °C en gran parte de la Región Metropolitana.

Sin embargo, todo cambiaría el domingo 20, la última jornada de celebración . Y es que un sistema frontal que se desplazará desde el sur hacia la zona central podría traer lluvia a Santiago, además de temperaturas mucho más frías.

Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo, hasta ahora.

Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones. Foto: ATON.

Cuándo habrá lluvia en Santiago, según el tiempo

Durante estos días previos al 18, Santiago tendrá temperaturas máximas bastante altas: fluctuarán entre los 26 y 29 °C hasta el próximo jueves 17.

El viernes 18, las condiciones cambiarán: el termómetro bajará al menos 5 °C y el cielo se cubrirá de nubes, por lo que quienes vayan a las fondas u otras actividades al aire libre, deberán llevar consigo un buen abrigo.

Algo similar se mantendrá el sábado 19: nubosidad y temperaturas más templadas, sin embargo, hasta esa jornada, no hay probabilidad de lluvia.

No así el domingo 20, cuando se estima la llegada del sistema frontal que, primero, dejará precipitaciones en el sur durante el sábado (en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Biobío).

Después, cerca de la madrugada del domingo, llegaría a la zona centro: Ñuble, Maule y O’Higgins.

Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

Pero, ¿a qué hora llegan las precipitaciones a la Región Metropolitana, y cómo serán? Según explicó Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, la lluvia aparecería durante la tarde del domingo 20.

Sin embargo, se trataría de un evento débil y local.

Para el especialista, más que la lluvia, el efecto que sentirían los santiaguinos es el frío . Y es que el termómetro tendría una baja importante, hasta marcar hasta los 15 °C. Es decir, al menos 10 grados menos que los que se sentirán durante los días previos.

Todavía quedan varios días para el domingo, por lo que el pronóstico podría cambiar. El llamado es a estar atento a los próximos reportes, para saber con más certeza cómo estará el tiempo durante esa jornada.