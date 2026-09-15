Jugador del Betis de Pellegrini acusa amenazas e insultos tras ocupar una camiseta en apoyo a Ceuta

La camiseta con la que ingresaron a la cancha los jugadores de Villarreal y Betis.

En la previa del partido entre Villarreal y Betis por la liga española, ambos clubes prepararon una ingreso especial a la cancha.

Ambos planteles acordaron salir con una camiseta de apoyo a Ceuta con el lema “Todos somos Caballas”, como muestra de solidaridad con la ciudad y los habitantes que están viviendo momentos complejos en las últimas semanas por la crisis migratoria en el punto del norte de África.

“El Villarreal CF y el Real Betis Balompié saltarán esta noche al terreno de juego con camisetas de apoyo a Ceuta, con el lema ‘Todos somos Caballas’, como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma y con todos los ciudadanos que están viviendo una situación especialmente compleja en las últimas semanas por la crisis migratoria”, informó el Submarino amarillo a través de un comunicado oficial.

“A través de este gesto, ambas entidades quieren trasladar un mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí para que pueda recuperar lo antes posible su actividad cotidiana, social y económica. Ceuta no está sola. Todos Somos Caballas”, añadieron.

Y tal como estaba planeado, se realizó. Claro que esta situación tuvo tintes especiales para Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Ez Abde, quien nació en Marruecos.

Debido a esta acción, el lateral recibió una serie de insultos y amenazas en sus redes sociales. Y en el mismo espacio, respondió a aquellos comentarios.

“Escribo este comunicado para aclarar una situación ayer ocurrida en el encuentro de Liga frente al Villarreal CF”, publicó este martes.

“Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada”, continuó.

“Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces”, concluyó el jugador del Betis.