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    Joaquín Niemann corona un gran ascenso tras ser subcampeón en Irlanda y se convierte en el top 50 que más ha subido este año

    El golfista nacional comenzó la temporada en el puesto 139 del ranking mundial y ya regresó al grupo de los 40 mejores del mundo.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann regresó al top 40 tras ser segundo en Irlanda.

    A pesar de no haber estado en la disputa directa del título del LIV Golf esta temporada, Joaquín Niemann tiene mucho que celebrar. El talagantino ha tenido un progreso notable en el ranking mundial, que este lunes se vio reflejado en la actualización del listado.

    El reciente fin de semana, el chileno participó en el Abierto de Irlanda, válido por el DP World Tour, donde obtuvo el segundo lugar, lo que le permitió tener un importante ascenso de cinco posiciones para ubicarse en el puesto 37 de la clasificación, su mejor ubicación desde que abandonó el PGA hace cuatro años.

    En este sentido, Niemann también se ha visto beneficiado por el acuerdo entre el OWGR y el LIV para asignarles puntaje para el ranking a los 10 primeros en estos torneos. Joaco ganó en Corea del Sur y Nueva York, alcanzando un importante ascenso.

    El reflejo de la buena temporada del capitalino se evidencia en su evolución, pues comenzó la temporada en el puesto 139 de la clasificación, por lo que ha avanzado 102 lugares en lo que va del año, siendo el que más ha escalado entre los 50 primeros del mundo.

    Esta semana, el golfista nacional recibió una invitación para participar en el torneo más importante del DP World Tour, el BMW PGA Championship, que se disputará en el Wentworth Club de Virginia Water, en el condado británico de Surrey.

    Además, en las próximas semanas también disputará el Abierto de Australia, que también forma parte del otrora Tour Europeo, y que ganó en 2023, siendo el único título que ostenta en este prestigioso circuito.

    Los acercamientos de Niemann con el DP World Tour no son nuevos y forman parte de una estrategia para seguir sumando puntos en el ranking. Además, la quiebra del LIV y su reorganización ponen en serio entredicho el futuro de Joaco, por lo que una opción que asoma es mantenerse la próxima temporada jugando en Europa, para luego regresar al PGA en 2028 tras cumplir el año de veto que el circuito norteamericano les impuso a quienes lo abandonaron para irse a la superliga de capitales árabes.

    Millonario premio

    Mientras se busca una salida para las acreencias del LIV Golf con sus jugadores, Joaquín Niemann sigue sumando millonarios premios. De hecho, luego de su segundo lugar en el Abierto de Irlanda, se llevó a la cuenta bancaria un premio de 519.000 dólares, cerca de 490 millones de pesos.

    En tanto, de acuerdo a Forbes, solo por el tercer trimestre el LIV le debe al chileno US$ 1.307.692. En una lista que encabeza Jon Rahm, con US$ 7.472.527. El talagantino firmó un contrato de cinco temporadas, por un monto cercano a los US$ 75 millones libres de impuestos.

    Según la transacción propuesta para reorganizarse, se prevé que la compañía reorganizada sea propiedad mayoritaria de los jugadores, con quienes mantiene conversaciones avanzadas, creando una estructura de propiedad que alinea los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la Liga. Un modelo que no a todos los deportistas convence, por lo incierto de los resultados en el corto plazo y las grandes deudas que existen, sobre todo con sus principales figuras.

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannAbierto de IrlandaLIV Golf

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